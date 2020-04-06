ريجيم الكيوي السريع للتخلص من 5 كيلو أسبوعيًا

تعتبر ثمار الكيوي وجبة خفيفة بين الوجبات الجانبية وذلك لقدرته على التخفيف من الشعور بالجوع وتغذية الجسم بالعناصر التي يحتاجها، فالكيوي يشتهر باحتوائه على نسبة ضعيفة من السعرات الحرارية التي تمكنه من تسريع عملية حرق الدهون في الجسم.

الفطور:

1 ثمرة كيوي

1 قطعة جبن خالي الدسم

1 رغيف خبز أسمر

الغداء:

1 شريحة لحم أو دجاج أو سمك مشوي

1 طبق سلطة

2 حبة كيوي

العشاء:

6 حبات كيوي

1 كوب زبادي منزوع الدسم

ملاحظات:

يمكنك تناول الكيوي بين الوجبات الرئيسية لتجنب الشعور بالجوع.

عليكِ تناول الشاي الأخضر قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة لتسريع عملية حرق الدهون.

تناولي كميات مناسبة من المياه يومًا للحصول على جسم مشدود في وقت قياسي.

ممارسة التمارين الرياضية ستعمل على شد الجلد وحرق الدهون لذلك احرصي عليها أثناء اتباعك نظام الكيوي الغذائي.