ريجيم اللبن الرائب لبناء المناعة وخسارة الوزن

هل تبحث عن ريجيم قوي فعال وصحي؟ لما لا تجرب ريجيم اللبن الرائب الذي يعتبر أهم وأفضل أنواع الريجيم على الإطلاق، والذى يتميز بفوائده الصحية المتعددة وقدرته على خسارة الوزن الزائد وتفتيت دهون الجسم.

وجبة الافطار (كل يوم):

علبة لبن رائب قليل الدسم وملعقة عسل نحل + 2 خيار مع شريحة توست.

وجبة الغذاء (اختياري):

ربع دجاجة مشوية أو قطعة لحمة مسلوقة أو سمكة مشوية مع الخضار أو السلطة + علبة من اللبن الرائب للوقاية من الحموضة.

ربع كيلو كفتة مشوية أو 6 قطع شيش طاووق + 6 ملاعق من اللبن الرائب.

معكرونة مسلوقة مع ربع دجاجة مسلوقة + كوب من اللبن الرائب.

وجبة العشاء (كل يوم):

علبة لبن رائب مع الخيار المقطع والنعناع الناشف.