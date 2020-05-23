ريجيم اللقيمات لخسارة الوزن بسرعة

ابتكر مؤخراً الدكتور أوز وصديقه الطبيب ألوين لويس ريجيم يساعد على خسارة الوزن بسرعة ويعرف هذا الريجيم بريجيم اللقيمات وهو تناول كميات قليلة من الطعام لفترة طويلة ليس بالأمر الصحي يظل ريجيم اللقيمات من أفضل أنظمة الريجيم وأسرعها في إنقاص الوزن.

يعتمد ريجيم الخمس لقيمات على تناول أي كمية من السوائل ما دامت لا تحتوي على سعرات حرارية. ويشير دكتور ألوين لويس أن تناول كمية وفيرة من السوائل أمر هام جداً لنجاح الحمية، فهو يساعد على الشعور بالشبع وبقاء الجسم رطب، تجنبي المشروبات الغازية، واحرصي على تناول العصائر الطازجة و 8 أكواب على الأقل من الماء.

وجبة الإفطار:

ويُوصي دكتور لويس مبتكر الحمية بتناول كوب من القهوة بقليل من اللبن مع وكوكتيل من عصير الفواكه على الإفطار، 2 ملعقة كبيرة فول، بيضة مسلوقة، وربع رغيف أسمر وذلك لحرمان الجسم من الطعام طوال الليل وتعويضه بكمية من الطاقة تكفيه لمدة طويلة.

وجبة الغذاء:

تناولي خمس لقيمات من أي طعام على الغذاء ويُفضل اختيار أطعمة متنوعة تساعدكِ على الشبع والحصول على كل العناصر التي يحتاجها الجسم مثل:

ثمرة خضار ( خيار، خس، حبة بروكلي مسلوقة، حبة طماطم، ½ كوب سلطة...... إلخ).

ثمرة فاكهة ( حبة تفاح، حبة برتقال، 2 حبة كيوي (كل حبتين كيوي تمثل لقيمة)، 2 ثمرة برقوق، 3 تمرات، 1/3 كوب عنب، كوب كانتلوب أو كوب بطيخ.... إلخ).

قطعة من البيتزا بمقدار كف اليد تمثل لقيمة.

½ كوب مكسرات.

½ علبة تونة.

½ كوب شوربة خضار.

ثلاث ملاعق كبيرة من الأرز المسلوق أو المكرونة المسلوقة.

½ سمكة مشوية.

وجبة العشاء:

مثل الغذاء تناولي 5 لقيمات من الخيارات المتاحة بالغذاء كما يمكنكِ الاختيار بين اللقيمات التالية:

½ كوب حليب.

1 علبة روب.

5 قطع بسكويت سادة.

½ كوب كورن فليكس باللبن.