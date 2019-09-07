ريجيم الماء لخسارة الوزن

هل تبحثين عن طريقة فعالة لخفض وزنك بشكل سريع وآمن لما لا تجربي ريجيم الماء! يتميز هذا الريجيم بأنه يساعد الجسم على التخلص من الأملاح الزائدة وإذابتها وبالتالي وقاية الكلى من الحويصلات والحفاظ عليها بصحة جيدة. كما يعالج ضغط الدم المنخفض، وينشط الدورة الدموية في الجسم، ويساعد في علاج الإمساك من خلال زيادة حركة الأمعاء وبالتالي التخلص من السموم والفضلات بسهولة مما يعنى إنقاص الوزن بشكل أسرع.

ما هو ريجيم الماء؟

عند شرب الماء بكمية كافية، تمتلئ المعدة وبالتي يتقلص الحجم الفارغ المتبقي الذى يحتاج إلى الطعام وهذا سيقلل من كمية الطعام المتناولة ويجعلك تشعرين بالشبع بشكل سريع.

برنامج ريجيم الماء:

أهم شيء في ريجيم الماء هو المواظبة على شرب كوبين من الماء الدافئ المنسم بشرائح الليمون الحامض قبل الإفطار يومياً إلى جانب عدد أكواب من الماء التي ستشربينها على مدار اليوم.

الإفطار:

كوبين كبيرين من الماء.

قطعة توست + بيضة مسلوقة + حبة برتقال أو حبة جريب فروت.

بعد مرور ثلاث ساعات لاتنسي شرب كوب ماء كبير اضافي + تفاحة أو سلطة خس وطماطم.

الغداء:

كوب ماء كبير + لحم أو سمك أو تونة أو دجاج مشوي أو مسلوق بأي كمية مع نزع الجلد من الدجاج للتخلص من الدهون الاضافية + سلطة خضروات طازجة.

بعد ثلاث ساعات تناولي كوبين كبيرين من الماء + تفاحة.

العشاء:

كوب ماء كبير + لحم أو دجاج أو تونة أو سمك مشوي أو مسلوق بأي كمية + خضار مسلوقة أو مطهوة في الفرن مع توابل قليلة + سلطة خطار.