ريجيم خاص بشهر رمضان

قد لا يقاوم البعض اطباق الطعام الشهية في رمضان الامر الذي يؤدي الى اصابتهم بالتخمة والسمنة في نهاية الشهر الكريم. ولكن ينصح خبراء التغذية باستغلال هذا الشهر للتخلص من الوزن الزائد وتبني عادات اكل صحية بدلا من العادات السيئة التي تسبب امراض السمنة مثل السكري والبدانة والضغط. هذا الريجيم لمدة أسبوع يمكنك تجديده عند الشعور بأنك بدأت بالفعل تشعر بالطاقة والحيوية وخسارة الوزن الصحية.

وجبات الإفطار

• اليوم الأول :

- نصف دجاجة مشوية

- طبق شوربة خضار أو شوفان

- طبق خضار مشوي.

• اليوم الثاني :

- 3 ملاعق أرز

- طبق خضار

- قطعة متوسطة من اللحم

- طبق شوربة

- طبق سلطة

• اليوم الثالث :

- سمك مشوي

- 3 ملاعق أرز

- طبق شوربة

- طبق سلطة

• اليوم الرابع :

- 6 ملاعق من المكرونة

- قطعة متوسطة من اللحم

- طبق شوربة

- طبق سلطة

• اليوم الخامس :

- نصف دجاجة مشوية

- طبق خضار مشوي

- 3 ملاعق أرز

- طبق شوربة

- طبق سلطة

• اليوم السادس :

- حبة معجنات متوسطة الحجم

- علبة تونا من دون زيت

- طبق شوربة

- طبق سلطة

• اليوم السابع :

- 5 ملاعق فريكة أو برغل

- طبق سلطة

- طبق شوربة

- قطعة متوسطة من الدجاج

وجبات السحور:

• اليوم الأول :

- نصف رغيف خبز بلدي

- 5 ملاعق فول

- 50 جرام من الجبن

- كوب حليب خالي الدسم

• اليوم الثاني :

- نصف رغيف خبز بلدي

- بيضة مسلوقة

- 50 جرام من الجبن

- علبة زبادي خالية الدسم

• اليوم الثالث :

- نصف رغيف خبز بلدي

- نصف علبة تونة خالية الزيت

- طبق سلطة

• اليوم الرابع :

- نصف رغيف خبز بلدي

- 5 ملاعق فول

- علبة زبادي خالية الدسم

• اليوم الخامس :

- بيضة مسلوقة

- طبق سلطة

- علبة زبادي خالية الدسم

• اليوم السادس :

- نصف رغيف خبز بلدي

- 20 جرام من الجبن

- طبق سلطة

- 3 ملاعق حمص

• اليوم السابع :

- نصف رغيف خبز بلدي

- ملعقتان لبنة خالية الدسم

- علبة زبادي خالية الدسم

- طبق سلطة

ارشادات هامة تساعد على خسارة الوزن:

قولي لا للعصير المحلى بكميات كبيرة من السكر، واستبدليها بالعصائر الطبيعية أو تناول الفواكه دون عصرها.

تعودي على تناول الألبان الخالية من الدسم، سواءً كان هذا من خلال اللبن الزبادي أو الحليب أو اللبنة.

تجنبي تناول الحلويات الرمضانية كل يوم، يمكنك تناول طبق صغير منها مرة في الاسبوع فقط مع اضافة العسل الطبيعي لها.

اشربي كمية جيدة من الماء، ما لا يقل عن 2 لتر ماء تقريباً، أي ما يعادل ثمانية أكواب.

تجنبي اضافة السكر للمشروبات مثل الشاي والأعشاب، واستبدلي السكر بالعسل الطبيعي للتحلية.