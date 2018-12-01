5 أعراض جانبية يسببها ريجيم خل التفاح

تناول خل التفاح بصورة يومية من أجل التخلص من الوزن الزائد والدهون قد يكون له بعض الفوائد، ولكن على الجانب الآخر قد يكون خطرًا للغاية، تعرفي على 5 أعراض جانبية يسببها ريجيم خل التفاح.

أضرار خل التفاح:

ضعف المناعة أُجريت العديد من الأبحاث حول فوائد بعض أنواع البكتيريا للمعدة، التي تعزز الجهاز المناعي في الجسم، ولكن خل التفاح يقضي على هذه البكتيريا، وبالتالي يصبح عبئًا في حد ذاته على الجهاز المناعي.

الشعور بالتعب استخدام خل التفاح بصورة يومية للتخلص من الوزن الزائد قد يكون ناجحًا، لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف الدائم، لأنه لا يقدم المغذيات الضرورية للجسم، فهو يقلل من الشعور بالجوع، لكن لا يعوضك عن احتياجك اليومي من البروتينات والكربوهيدرات، التي تساعد أعضاءك على القيام بوظائفها الحيوية. لذلك بدلًا من تناول خل التفاح وحده قبل الوجبات لتقليل شهيتك، يمكنك الاستفادة منه بطريقة أخرى كإضافة نكهته اللاذعة المميزة لطعامك ووضعه على السلطات.

فقدان الوزن بصورة مؤقتة الوزن الزائد الذي تفقدينه باستخدام خل التفاح هو بالأساس من الماء، لذلك بعدما يعتاد جسمك على النظام الجديد له ستعود نسبة الماء إلى طبيعتها وتستعيدين هذا الوزن مرة أخرى. فحمية خل التفاح مثلها مثل أنواع الدايت الكيماوية الأخرى التي تعتمد على نوع واحد من الطعام، التي تؤدي في النهاية لبطء الأيض والحرق في الجسم، وتجعل من الصعب التخلص من الوزن الزائد في المستقبل.

زيادة الشهية في المستقبل كثيرات من متبعات حمية خل التفاح، أكدن في البداية أنهن شعرن بالفعل بانخفاض شهيتهن، ولكن مع مرور الوقت، بدأ الشعور بالجوع يزيد نتيجة لهضم الطعام سريعًا، فعندما تشربين خل التفاح المخفف في الماء تشعرين وقتها بالشبع، لطعمه اللاذع وكمية الماء التي تتناولينها، ولكن بعد نصف ساعة ستشعرين بأنك جائعة أكثر من السابق.

الإصابة بمشاكل في المعدة بما أن خل التفاح حامضي، فبعض النساء لن يحتملنه نهائيًا، وبعضهن الآخر قد يستسغن طعمه في البداية، ولكن مع الاستعمال المتكرر تتأثر معداتهن به، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات في الهضم، مع احتمالية الإصابة بعدوى في المعدة ومغص متكرر وأحيانًا إسهال.