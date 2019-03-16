7 وجبات قليلة بالسعرات الحرارية ومشبعة

البيض المسلوق طعام سوبر كما يقال

يمكن أن تصبح فترة الدايت أو الريجيم صعبة خصوصا اذا لم يتخللها اختيار صحي للوجبات الصغيرة، اذا كنت تحاولين خسارة الوزن وتحتاجين الى افكار جديدة للوجبات الصغيرة يمكنك تناول هذه الوجبات:



الزبادي مع الفواكه. مزيج شهي الطعم ومغذٍّ وقليل السكريات، وهو غني بالبوتاسيوم والكالسيوم، والزبادي بالطبع مصدر رائع للبروتين. والفواكه غنية بمضادات الأكسدة وقليلة السعرات للغاية، ويقدر 100 جرام تقريبًا من الزبادي مع نصف كوب من الفواكه 150 سعرًا حراريًّا فقط.

الجبن مع القرفة وبذور الكتان. الجبن وبذور الكتان والقرفة لكل منها فوائد غذائية عدة، ومعًا ويشكلان معًا وجبة خفيفة قليلة السعرات والسكريات. بالطبع الجبن غني بالبروتين ما يؤدي إلى شعور فوري بالشبع، وبذور الكتان لها سمعة طيبة في التخلص من الوزن الزائد وتساعد على التحكم في السكر بالدم، والقرفة تقلل من السكر في الدم وتساعد على تحسين الهضم، وهي وصفة سهلة للغاية فقط اخلطي المكونات الثلاثة معًا وتناوليها.

الطماطم مع الجبن الموتزاريلا. الطماطم والموتزاريلا خليط شهي للغاية وإلا ما اجتمعا في البيتزا، ولكن هنا يمكنك تناولهما كسناك صحي ومفيد. فالطماطم غنية بفيتامين ج والبوتاسيوم والليكوبين ومضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. والجبن الموتزاريلا غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ب 12 ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يرفع من معدلات الكوليسترول الجيد في الدم. ويحتوي كوب من الموتزاريلا مع الطماطم الشيري أو الطماطم المقطعة على أقل من 200 سعر حراري.

الأسماك المعلبة مثل التونة والسلمون والسردين الأسماك المعلبة. سناك صحي للغاية وقليل السكريات ولا تحتاج لثلاجة، فيمكنك أخذها إلى أي مكان مع شوكة لتتناوليها مباشرة من العلبة عند الحاجة. وهذه الأسماك غنية بالأوميجا 3 وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي مصدر غني بالبروتين الذي لا يتعارض مع الحمية، ولكن احذري من الزيوت المنقوعة فيها هذه الأسماك والأفضل تصفيتها قبل الأكل.

المكسرات. المكسرات من أفضل الأكلات الخفيفة الصحية، فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتمنع أنواعًا معينة من السرطان، وتقي من الاكتئاب وغيرها من الأمراض. وعلى الرغم من السمعة السيئة للمكسرات كأطعمة عالية الدهون ولكنها مشبعة للغاية، وتساعد على التخلص من الوزن الزائد ولا تتعارض مع الحمية، فالمكسرات تحتوي على نسب متوازنة من الدهون الصحية والبروتين والألياف، و28 جرامًا تقريبًا من المكسرات يحتوي على 180 سعرًا حراريًّا فقط. ومن مميزات المكسرات كسناك يومي أنها سهلة الحمل، وطعمها لذيذ ولا تحتاج لأدوات طعام لتناولها.

الفاكهة الوجبات الخفيفة. لا يجب أن تكون معقدة، فالفاكهة من أفضل الوجبات الخفيفة وأكثرها صحة وقليلة السكريات، وبالطبع لأنها غنية بالألياف فهي تشعرك بالشبع سريعًا وطعمها طيب، وسهلة الحمل فيمكنك بسهولة أخذها معكِ في حقيبتك لتحظي بالسناك الخاص بكِ في أي وقت.

البيض المسلوق. البيض المسلوق طعام سوبر كما يقال، فهو رائع في الحمية وذلك لقلة سعراته الحرارية وعدم احتوائه على السكر تمامًا، بالإضافة إلى أنه بالبروتين وفيتامين ك2 وب12، ويؤدي للشبع بعد تناوله لفترة طويلة مما يقلل من السعرات التي يحتاجها جسمك في الساعات التالية. وعلى الرغم من السمعة السيئة التي لاحقت البيض لسنوات طويلة، فهو لا يؤدي لأمراض القلب كما يشاع عنه والدهون التي يحتويها صحية.