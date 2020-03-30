ريجيم شوربة الخضار: أسبوع خسارة الوزن

فكرة مميزة لتناول مغذيات صحية وطازجة وخسارة الوزن في نفس الوقت. لماذا تأكلين أطعمة معلبة بينما يمكن اعداد هذه الشوربة في المنزل.

ينبغي تناول هذه الشوربة بديلاً عن وجبة الغذاء يومياً مع تناول بيضة مسلوقة أو ملعقة لبنة وشريحة خبز محمصة كل صباح، وكوب لبن زبادي أو سلطة تونا وخضار في المساء. يمكنك تناول الفواكه كوجبة خفيفة 2 ثمرة يومياً فقط.

المكونات:

6 حبات متوسطة من البصل

2 حبة من الفلفل الأخضر

1 علبة من معجون صلصة الطماطم بدون ملح

1 حزمة الكرفس

1 حساء البصل الجاهز

1 قطعة زنجبيل طازجة مفرومة

بهارات حسب الرغبة

الطريقة:

يتم تقطيع الخضراوات ووضعها في إناء على النار.

يتم إضافة الماء إليها حتى يغطيها تماما وبعد ذلك يتم إضافة الحساء مع البهارات.

يتم غلي الخليط لمدة عشر دقائق على نار عالية ثم يتم تخفيف النار حتى تصبح الخضراوات طرية.

يمكنك الاحتفاظ بالباقي في الثلاجة لليوم التالي.