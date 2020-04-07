ريجيم قشر الليمون لخسارة الوزن

يتميز ريجيم الليمون ببساطته وسهولته، ويغني عن تناول العقاقير والأدوية التي قد تحدث آثاراً جانبية، بل يلزمك بشرب كوب من عصير قشر الليمون فقط قبل كل وجبة بربع ساعة.

ملحوظة:

تجنبي هذا العصير إذا كنتِ تعانين أي ألم في المعدة أو قرحة بالمعدة أو ألم بالقولون، وإذا كانت معدتكِ حساسة أيضاً.

عصير قشر الليمون

المكونات:

1 كيلوغرام من الليمون

الطريقة:

يعصر 1 كيلوجرام من الليمون، ويوضع العصير في زجاجة.

يقشر الليمون ويوضع في قدر على النار مع كمية كافية من الماء ويترك ليغلي لمدة نصف ساعة.

يترك ليبرد ثم يضاف الى زجاجة عصير الليمون، ثم توضع في الثلاجة.

يؤخذ من الزجاجة مقدار كوب للشرب قبل كل وجبة بمدة ربع ساعة ويفضل تحليتها بملعقة عسل .