ريجيم مؤشر نسبة الدم في السكر لمرضى السكري

تعتمد هذه الطريقة على ترتيب الأغذية المحتوية على الكربوهيدرات حسب تأثيرها على نسبة الغلوكوز في الدم، لاختيار أنسب الأطعمة، وتحتاج هذه الطريقة إلى متابعة من طرف أخصائي في التغذية لكي يتم تطبيقها بأفضل شكل.

عندما تقوم بتنظيم وجباتك اليومية، يجب الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجسم الضرورية من الغذاء وذلك بالنظر إلى الوزن والنشاط البدني الذي تقوم به كل يوم. فيما يلي مثال لوجبة تلائم شخصاً يحتاج إلى ما بين 1200 و 160 سعرة حرارية يومياً:

وجبة الفطور: شريحة متوسطة من خبز القمح الكامل، مع قهوة وقطعة من الفاكهة، ونصف كوب من الحليب قليل الدسم مع رقاقات القمح.

الغذاء: الجبن مع الخبز والخضراوات، تفاحة متوسطة مع ملعقتين من زبدة اللوز، والماء.

العشاء: سمك السالمون، نصف ملعقة من الزيت النباتي، نصف كوب من الجزر، وبطاطا مخبوزة صغيرة، سلطة (نصف كوب من السبانخ، نصف كوب من الطماطم، ربع كوب من الفلفل المفروم وملعقتين من زيت الزيتون) شاي قليل السكر.

وجبة خفيفة: نصف كوب من الفشار أو برتقالة، مع نصف كوب من جبنة قليلة الدسم.

وإذا كان الشخص يريد خسارة الوزن، فيمكنه تعديل برنامجه الغذائي اليومي بشكل يساعده على ذلك، لكن دون أن يتسبب له في الإرهاق أو التعب. وبالخضوع لهذا النوع من الحميات، فإن الجسم يستفيد كذلك من المكونات الصحية التي يحتوي عليها، نظراً لكونها تضم في معظمها الخضر والفواكه والمنتوجات الطبيعية، وهو ما يساعد الجسم على استعادة قوته ونشاطه وحيويته، وكذلك يسمح له بمراقبة مستوى السكر في الدم وتفادي الإصابة بمضاعفات مرض السكري.