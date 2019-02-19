طبيب البوابة: ريجيم لمرضى النقرس

النقرس هو شكل مؤلم من أشكال التهاب المفاصل، يحدث عندما تتكون مستويات عالية من حمض اليوريك في الدم وتتكون بلورات داخل وحول المفصل، وقد يساعد اتباع نظام غذائي على تقليل حمض اليوريك، وبالتالي تقليل خطر آلام النقرس.

ان اتباع ريجيم لمرضى النقرس لا يعتبر علاجاً بالمعنى المفهوم، ولكنه يبطئ من تطور تلف المفاصل.

تم تصميم ريجيم لمرضى النقرس للمساعدة على ما يلي:

تحقيق الوزن الصحي والعادات الغذائية الجيدة.

تجنب بعض وليس كل الأطعمة التي تحتوي على البيورينات.

تناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تتحكم في مستويات حمض اليوريك.

تناول كميات معتدلة من الأطعمة الصحية.

ريجيم لمرضى النقرس:

وجبة الإفطار: يمكن تناول الحبوب الكاملة غير المحلاة، مع حليب قليل أو خالي الدسم، مع قهوة وماء.

وجبة الغداء: يمكن تناول شرائح صدر الدجاج المشوي مع لفة كاملة من الحبوب الكاملة بالخردل، مع سلطة خضراء بزيت الزيتون وخل البلسميك، مع حليب خالي أو قليل الدسم. يمكن تناول كوب من الكرز مع الماء كوجبة خفيفة بين الغداء والعشاء.

وجبة العشاء: يمكن تناول 3 أو 4 أوقية من السلمون المحمص في الفرن، مع فاصوليا خضراء على البخار، ونصف أو كوب من المكرونة الكاملة بزيت الزيتون والليمون والفلفل، مع كوب من البطيخ الطازج، ولبن قليل الدسم. يمكن تناول مشروبات خالية من الكافيين ليلاً مثل المشروبات العشبية.

نصائح هامة لمرضى النقرس:

فقدان الوزن، لأن الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بالنقرس، وتشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن يساعد على انخفاض مستويات حمض اليوريك.

تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز.

الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب المياه.

خفض الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء والدواجن الدهنية ومنتجات الألبان عالية الدسم.

التركيز على اللحوم والدواجن الخالية من الدهن، ومنتجات الألبان قليلة الدسم كمصدر للبروتين.