ريجيم نخالة القمح لخسارة الوزن في 6 أيام

هل تعانين من زيادة الوزن بسبب الحجر المنزلي، لما لا تجربين ريجيم نخالة القمح، هذا الريجيم يمكن أن يساعدك على خسارة الوزن في 6 أيام فقط.

اليوم الأول

وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة أو كوب لبن زبادي مع شريحة توست أو ربع رغيف بلدي + ثلاث ملاعق رده - نخالة القمح أو 2 قرص حبوب النخالة من الصيدلية.

بين وجبتي الإفطار والغداء:

ثمرة واحدة من الفاكهة (موز أو تفاح أو برتقال) + ملعقة نخالة القمح.

وجبة الغداء:

طبق خضار بدون سمن أو زيت + سمك أو ربع دجاجة أو قطعتين لحم (اللحوم مشوية بدون الدهون أوالجلد) ملعقتين نخالة القمح.

بين وجبتى الغداء والعشاء:

ثمرة واحدة من الفاكهة ( موزة أو تفاح أو برتقال ) + ملعقة نخالة القمح.

وجبة العشاء اختيار واحدة من ثلاثة خيارات:

كوب زبادى + بيضة + ثلاث ملاعق ردة أو 2 قرص نخالة القمح.

أو

شريحة لحم+ 1 توست +3 ملاعق ردة أو 2 قرص نخالة القمح.

أو

3 ملاعق جبن خالي الدسم(قريش) + شريحة توست +ثلاث ملاعق ردة أو 2 نخالة القمح.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار:

نصف كوب عصير برتقال أو برتقالة كاملة +بيضة مسلوقة +شريحة توست أو ربع رغيف +ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.

أو

كوب زبادي + ثمرة فاكهة ويفضل البرتقال أو التفاح لاحتوائهما على الألياف وفيتامين C + 3 ملاعق ردة أو 3 قرص ردة.

أو

تفاحة كاملة + قطعة بسكويت كبيرة + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاث أقراص ردة.

وجبة الغداء:

شريحتا توست ريجيم + شريحة جبن شيدر +ثمرة فاكهة (تفاح أو برتقال) + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.

أو

شريحتا توست ريجيم + علبة تونة صغيرة بدون زيت أو سمكة مشوية متوسطة +سلطة خيار

(ملعقتان زبادى وثمرة خيار ورشة نعناع مجفف) + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.

أو

4 ملاعق فول بالليمون والكمون + شريحتا توست ريجيم + ثمرة فاكهة + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.

وجبة العشاء:

ربع فرخة مشوية أو مسلوقة +سلطة خضراء+ أربع ملاعق خضار سبانخ أو فاصوليا أو خرشوف لاحتوائهم على الكثير من الألياف والحديد + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.

أو

بيضتان مسلوقتان+ سلطة خضراء ويمكن إضافة الجزر عليها +3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.

أو

شريحة سمك أو سمكة مشوية أو تونة بدون زيت + 3 ملاعق أرز ويفضل الأرز البنى اللون + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار:

أربع ملاعق فول بالليمون والكمون أو كوب لبن زبادى أو بيضة مسلوقة + شريحة توست + قهوة أو شاى بالحليب خالى الدسم + 4 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.

وجبة الغداء:

طبق من الخضار المشكل المطهو بدون زيت أو سمن يفضل أن يكون مطهوا بالبخار، وممكن تبديل الخضار المسلوق بالسلطة الخضراء+ سمكة مشوية أو علبة تونة بدون زيت أو دجاجة مشوية صغيرة منزوعة الجلد.

وجبة العشاء:

كوب زبادى + شريحتا توست + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.

أو

خمس ملاعق جبن قريش أو جبن خالى الدسم +شريحة توست + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار:

شريحة توست + ملعقتان عسل + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.

أو

بيضة + شريحة لانشون + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.

بين الإفطار والغداء:

حبه واحدة من الفاكهة ( جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو تمرتان ) +ملعقة نخالة القمح.

وجبة الغداء:

طبق خضار بدون سمن أو زيت أو سلطة خضراء +نصف دجاجة أو قطعتان من اللحم بوزن ربع كيلو أو خمس شرائح رومى مدخن +ملعقتان نخالة القمح أو قرصان رده.

بين الغداء والعشاء:

حبه واحدة من الفاكهة ( جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو تمرتان ) +ملعقة نخالة القمح.

وجبة العشاء:

نفس وجبة الغداء.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار:

شريحة توست + ملعقتان عسل أو مربى.

أو

شريحة توست +خمس ملاعق جبن قريش أو جبن خالى الدسم.

وجبة الغداء :

مكرونة مسلوقة أى كمية (يمكن إضافة معجون الطماطم)+ سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو مطهو بالبخار.

أو

بطاطس مسلوقة أى كمية + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو مطهو بالبخار.

أو

أرز مسلوق أى كمية + سلطه خضراء أو خضار مسلوق أو مطهو بالبخار.

تناولى مع وجبة الغذاء ثلاثة أكواب ماء قرصان نخالة القمح أو ملعقتان ردة.

وجبة العشاء:

تناولى أى كمية من الفاكهة ماعدا (المانجو - العنب- التين) + ثلاثة أكواب ماء قرصان نخالة القمح أو ملعقتان ردة.

اليوم السادس

وجبة الإفطار:

ثمرة تفاح +كوب قهوة أو شاى بحليب خالى الدسم.

وجبة الغداء :

ربع دجاجة مشوية أو علبة تونة بدون زيت +أربع ملاعق أرز أو أربع ملاعق معكرونة + خمس ملاعق سلطة.

وجبة العشاء :

بيضتان مسلوقتان + سلطة خضراء.