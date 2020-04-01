ريجيم نخالة القمح لخسارة الوزن في 6 أيام

هل تعانين من زيادة الوزن بسبب الحجر المنزلي، لما لا تجربين ريجيم نخالة القمح، هذا الريجيم يمكن أن يساعدك على خسارة الوزن في 6 أيام فقط.
اليوم الأول
وجبة الإفطار:
بيضة مسلوقة أو كوب لبن زبادي مع شريحة توست أو ربع رغيف بلدي + ثلاث ملاعق رده - نخالة القمح أو 2 قرص حبوب النخالة من الصيدلية.
بين وجبتي الإفطار والغداء:
ثمرة واحدة من الفاكهة (موز أو تفاح أو برتقال) + ملعقة نخالة القمح.
وجبة الغداء:
طبق خضار بدون سمن أو زيت + سمك أو ربع دجاجة أو قطعتين لحم (اللحوم مشوية بدون الدهون أوالجلد) ملعقتين نخالة القمح.
بين وجبتى الغداء والعشاء:
ثمرة واحدة من الفاكهة ( موزة أو تفاح أو برتقال ) + ملعقة نخالة القمح.
وجبة العشاء اختيار واحدة من ثلاثة خيارات:
كوب زبادى + بيضة + ثلاث ملاعق ردة أو 2 قرص نخالة القمح.
أو
شريحة لحم+ 1 توست +3 ملاعق ردة أو 2 قرص نخالة القمح.
أو
3 ملاعق جبن خالي الدسم(قريش) + شريحة توست +ثلاث ملاعق ردة أو 2 نخالة القمح.
اليوم الثاني
وجبة الإفطار:
نصف كوب عصير برتقال أو برتقالة كاملة +بيضة مسلوقة +شريحة توست أو ربع رغيف +ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.
أو
كوب زبادي + ثمرة فاكهة ويفضل البرتقال أو التفاح لاحتوائهما على الألياف وفيتامين C + 3 ملاعق ردة أو 3 قرص ردة.
أو
تفاحة كاملة + قطعة بسكويت كبيرة + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاث أقراص ردة.
وجبة الغداء:
شريحتا توست ريجيم + شريحة جبن شيدر +ثمرة فاكهة (تفاح أو برتقال) + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.
أو
شريحتا توست ريجيم + علبة تونة صغيرة بدون زيت أو سمكة مشوية متوسطة +سلطة خيار
(ملعقتان زبادى وثمرة خيار ورشة نعناع مجفف) + ثمرة فاكهة + 3 ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.
أو
4 ملاعق فول بالليمون والكمون + شريحتا توست ريجيم + ثمرة فاكهة + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.
وجبة العشاء:
ربع فرخة مشوية أو مسلوقة +سلطة خضراء+ أربع ملاعق خضار سبانخ أو فاصوليا أو خرشوف لاحتوائهم على الكثير من الألياف والحديد + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.
أو
بيضتان مسلوقتان+ سلطة خضراء ويمكن إضافة الجزر عليها +3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.
أو
شريحة سمك أو سمكة مشوية أو تونة بدون زيت + 3 ملاعق أرز ويفضل الأرز البنى اللون + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.
اليوم الثالث
وجبة الإفطار:
أربع ملاعق فول بالليمون والكمون أو كوب لبن زبادى أو بيضة مسلوقة + شريحة توست + قهوة أو شاى بالحليب خالى الدسم + 4 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.
وجبة الغداء:
طبق من الخضار المشكل المطهو بدون زيت أو سمن يفضل أن يكون مطهوا بالبخار، وممكن تبديل الخضار المسلوق بالسلطة الخضراء+ سمكة مشوية أو علبة تونة بدون زيت أو دجاجة مشوية صغيرة منزوعة الجلد.
وجبة العشاء:
كوب زبادى + شريحتا توست + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.
أو
خمس ملاعق جبن قريش أو جبن خالى الدسم +شريحة توست + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.
اليوم الرابع
وجبة الإفطار:
شريحة توست + ملعقتان عسل + ثلاث ملاعق نخالة القمح أو ثلاثة أقراص ردة.
أو
بيضة + شريحة لانشون + 3 ملاعق نخالة القمح أو 3 أقراص ردة.
بين الإفطار والغداء:
حبه واحدة من الفاكهة ( جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو تمرتان ) +ملعقة نخالة القمح.
وجبة الغداء:
طبق خضار بدون سمن أو زيت أو سلطة خضراء +نصف دجاجة أو قطعتان من اللحم بوزن ربع كيلو أو خمس شرائح رومى مدخن +ملعقتان نخالة القمح أو قرصان رده.
بين الغداء والعشاء:
حبه واحدة من الفاكهة ( جريب فروت أو تفاح أو برتقال أو تمرتان ) +ملعقة نخالة القمح.
وجبة العشاء:
نفس وجبة الغداء.
اليوم الخامس
وجبة الإفطار:
شريحة توست + ملعقتان عسل أو مربى.
أو
شريحة توست +خمس ملاعق جبن قريش أو جبن خالى الدسم.
وجبة الغداء :
مكرونة مسلوقة أى كمية (يمكن إضافة معجون الطماطم)+ سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو مطهو بالبخار.
أو
بطاطس مسلوقة أى كمية + سلطة خضراء أو خضار مسلوق أو مطهو بالبخار.
أو
أرز مسلوق أى كمية + سلطه خضراء أو خضار مسلوق أو مطهو بالبخار.
تناولى مع وجبة الغذاء ثلاثة أكواب ماء قرصان نخالة القمح أو ملعقتان ردة.
وجبة العشاء:
تناولى أى كمية من الفاكهة ماعدا (المانجو - العنب- التين) + ثلاثة أكواب ماء قرصان نخالة القمح أو ملعقتان ردة.
اليوم السادس
وجبة الإفطار:
ثمرة تفاح +كوب قهوة أو شاى بحليب خالى الدسم.
وجبة الغداء :
ربع دجاجة مشوية أو علبة تونة بدون زيت +أربع ملاعق أرز أو أربع ملاعق معكرونة + خمس ملاعق سلطة.
وجبة العشاء :
بيضتان مسلوقتان + سلطة خضراء.