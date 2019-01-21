نصائح هامة للنساء لفقدان الوزن دون ريجيم

يمكنك ان تخسر ثلاث كيلو جرامات دون الحاجة الى الريجيم ودون الحاجة الى أداء التمرينات الرياضية المتعبة والمرهقة فقط اتبعي الخطوات الموجودة في هذه المقالة الرائعة وستتفاجئين بخسارة الوزن.

1- استخدام حزام للبطن للتعود على شد البطن اثناء المشي والجلوس والحركة بشكل عام

2- لا تحاولي ان تتكئي عند الجلوس على مائدة الطعام فقط اعتمدي على توازنك.

– زجاجة الماء الخاصة بك هي أحد أشهر الطرق التي يتبعها الكثير من الافراد للمداومة على شرب كميات لا بأس بها من الماء طوال النهار جربيها ولا تشربي اقل من لترين من الماء كل يوم وخاصة قبل أوقات تناول الوجبات الخاصة بك بخمسة دقائق وعند الاستيقاظ من النوم

4- عند الذهاب للقيام بأي عمل من الاعمال المنزلية حاولي ان تضعي قدميك على الأرض بثبات وضعي واحدة في المقدمة والأخرى في المؤخرة حتى تخففي الضغط على العمود الفقري ولان هذه الوضعية سبب أساسي في التخلص من دهون منطقة البطن (الكرش).

– تخلصي من عادات النساء المضرة مثل ارتداء الكعب العالي في معظم الأوقات ولفترات طويلة حيث ان الاعتياد على لبس الكعب العالي في كل الأوقات يسبب السمنة في منطقة الارداف

6- الجزر المقطع مفيد للغاية فضعي منه كمية مناسبة كل يوم على الطاولة الموجودة في منزلك وتناولي منه جرعات على مدار اليوم ببين الوجبات كلما شعرتي بالجوع

7- السلطة أحد الاكلات التي تمد جسمنا بكل احتياجاته من الخضروات المفيدة لذا عليك التعود على وجودها على المائدة في كل وجبة ويفضل البدء بطبق السلطة والانتهاء منه كاملا قبل البدء في تناول الطعام

– توفير وقت قصير للغاية للمشي داخل المنزل او خارجة فقط خمسة دقائق تكفي يوميا للحصول على نتيجة مرضية

9- أخر موعد لتناول الطعام فيه هو الساعة الثامنة وبعد ذلك عليك تجنب أي نوع من أنواع الطعام

10- عدم تناول الوجبات بملابس النوم لصعوبة الشعور بالشبع في حينها حيث ان ملابس النوم تؤثر على الراحة وتوسع المعدة

11- عليك الامتناع بشكل كامل عن تناول المشروبات الغازية ويمكن استبدالها بعصائر اخري ولا يمكن تناول العصائر اثناء الطعام أيضا ويمكن استبدال العصائر باللبن