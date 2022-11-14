ريزوتو اليقطين الحلو من المطبخ الإيطالي وهو طبق أرز إيطالي، يحتوي على العديد من الخضروات والنكهات الأخرى. ويستخدم في تحضيره أرز أربوريو وهو مجموعة متنوعة من الأرز الأبيض قصير الحبة من منطقة أربوريو الإيطالية. يحتوي أرز أربوريو على نسبة عالية من النشا بشكل طبيعي، مما يعطيه قوام كريمي مميز.

إضافة اليقطين الحلو والتوابل سيعطي الطبق نكهات حلوة ومالحة. في حين أن معظم قطع اليقطين ستحافظ على قوامها ، فإن بعض القطع سوف تذوب بشكل طبيعي. والنتيجة النهائية هي طبق ذو ألوان زاهية وقوام كريمي.

ريزوتو اليقطين الحلو من المطبخ الإيطالي

المكونات:

4 ½ أكواب من مرق الخضار أو مرق الدجاج

1 كوسا متوسطة الحجم

1 ½ ملعقة طعام زيت زيتون

2 نصف كوب كراث كبير مفروم

2 حص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة من أوراق الميرامية الطازجة المفرومة

1 كوب أرز أربوريو

نصف كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

نصف كوب جبن بارميزان مبشور طازج

ريزوتو اليقطين الحلو من المطبخ الإيطالي

الطريقة:

يسخن المرق في قدر متوسطة الحجم. تخفض الحرارة ويغطى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة.

يقشر اليقطين وينظف من البذور ويقطع إلى مكعبات 1/2 بوصة.

يسخن الزيت في المقلاة ثم يُضاف الكراث ويُقلى لمدة دقيقتين تقريبًا ثم يضاف الثوم وأوراق الميرامية المفرومة ومكعبات اليقطين. تقلب المكونات على نار متوسطة لمدة 6 إلى 8 دقائق أخرى.

يُضاف الأرز ويقلب مع الخليط حتى ينضج الأرز قليلاً، من دقيقة إلى دقيقتين. ثم يُضاف الماء ويُطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق تقريبًا.

تخفض الحرارة ويتبل الخليط بالملح والفلفل ثم يضاف نصف كوب من مرق الخضار مع التحريك كل 30 ثانية حتى يمتص الأرز السائل. يضاف ما تبقى من السائل تدريجياً مع التقليب من 45 إلى 50 دقيقة ، حتى يصبح اليقطين طريًا وينضج الأرز.

يرفع الريزوتو عن النار وتضاف الزبدة وجبنة البارميزان.

يُزيّن بأوراق الميرامية المفرومة ويُقدّم ساخناً.

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