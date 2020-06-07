  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. ريم أكرا تقدم مجموعة فساتين زفاف ربيع 2021

ريم أكرا تقدم مجموعة فساتين زفاف ربيع 2021

منشور 07 حزيران / يونيو 2020 - 03:55
ريم أكرا تقدم مجموعة فساتين زفاف ربيع 2021

في ضوء جائحة Covid-19 لعام 2020 ، قامت مصممة الأزياء العالمية ريم أكرا بتسمية مجموعتها لربيع 2021 باسم "المجموعة المتحدة" لنشر رسالة الحب والالتزام والوحدة خلال الأوقات الصعبة. من أجل تخطي جلسة تصوير تقليدية ، اختارت أكرا عرض أثوابها على أزهار مشرقة وكبيرة لجعل تبدو رائعة.

تميزت المجموعة باستخدام الأقمشة الغنية المصنوعة من الدانتيل الرقيق والخرز المعقد ، والتول الناعم الحالم مع تفاصيل الدانتيل الأنثوية بالإضافة إلى الصور الظلية الكلاسيكية والنظيفة التي تشعر بالحداثة والرومانسية.


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...