ريم أكرا تقدم مجموعة فساتين زفاف ربيع 2021

في ضوء جائحة Covid-19 لعام 2020 ، قامت مصممة الأزياء العالمية ريم أكرا بتسمية مجموعتها لربيع 2021 باسم "المجموعة المتحدة" لنشر رسالة الحب والالتزام والوحدة خلال الأوقات الصعبة. من أجل تخطي جلسة تصوير تقليدية ، اختارت أكرا عرض أثوابها على أزهار مشرقة وكبيرة لجعل تبدو رائعة.

تميزت المجموعة باستخدام الأقمشة الغنية المصنوعة من الدانتيل الرقيق والخرز المعقد ، والتول الناعم الحالم مع تفاصيل الدانتيل الأنثوية بالإضافة إلى الصور الظلية الكلاسيكية والنظيفة التي تشعر بالحداثة والرومانسية.