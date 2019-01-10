زراعة الأسنان.. ليست خياراً مناسباً للجميع!
الزراعة تحتاج عظمًا ملائما قادرًا على دعم الزرع
أن زراعة الأسنان هي نوع من أنواع الجراحة التي لا تعد خيارًا مناسباً للجميع اذ أنها تتطلب صحة جيدة ولثة سليمة لمن يرغب في إجرائها.
أن الزراعة تحتاج عظما ملائمًا قادرًا على دعم الزرع والالتزام بنظافة الفم والزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان.
من الجدير ذكرة انه ليس هناك بديل لأسنانك الطبيعية والسليمة ولكن زرع الأسنان قد يساعد بتقديم حل عن طريق أسنان اصطناعية تبدو طبيعية ومضمونة.
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من الممكن ان تكون زراعة الأسنان حلا سواء كان للشخص طقم أسنان كامل أو جزئي أو فقد أحد أسنانه منذ فترة قصيرة حيث أن الزراعة تهدف إلى وصل سن اصطناعي بصورة مباشرة مع الفك.
وحول أجزاء الزراعة هناك ثلاثة أجزاء وهي المثبت (وهو الذي يمكن أن يتم تثبيته جراحيا مع العظم) والعمود (وهو الذي يتم ربط السن إليه) والسن الاصطناعي المزروع (وهو الذي يقوم بحل محل سن واحد أو اكثر لتوفير الدعم لطقم أسنان جزئي أو لاستخدامه في التوصيل مع طقم أسنان كامل) .
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أن عملية زرع الأسنان تكلف أكثر بكثير مما تكلفه أطقم الأسنان أو الجسور وتتضمن خطوات عديدة ويمكن أن تستغرق وقتا من الزمن قد يصل إلى تسعة أشهر لإتمامها.
اذ انه في بادئ الأمر يتم القيام بإجراء عملية لزرع المثبت وهذه العملية قد تستغرق ساعات عديدة كما أن نمو العظم حول المثبت قد يأخذ مدة ستة أشهر لتثبيته في مكانه غير أن بعض عمليات الزرع تحتاج لإجراء جراحة ثانية يتم بموجبها ربط عمود لوصل المثبت بالأسنان البديلة ويتم ذلك في عمليات أخرى تقام في نفس الوقت بتثبيت العمود والمثبتين ببعضهما مسبقا أما الخطوة ، تبدأ بعد مرور عدة أسابيع من الانتظار حتى تشفى اللثة وهنا يتم صناعة وملائمة السن الصناعي للجزء العمودي من المثبت هذه الخطوة قد تستغرق شهرًا أو شهرين.
ويمكن إجراء الجراحة الخاصة بالزرع في عيادة طبيب الأسنان أو في المستشفى ويعتمد ذلك على نوع الزرع وصحة المريض وتقدير طبيب الأسنان وقد يستخدم تخديراً موضعياً أو تخديرا كاملا وعادة يعطي المريض أدوية للألم وكذلك قد يعطى مضادات حيوية.
وفيما يتعلق بفوائد ومخاطر الزرع:
أن الزرع يوفر سنا اصطناعيا يبدو طبيعيا وقد أفاد العديد من الناس أنهم عندما يقومون بالمضغ على أسنانهم المزروعة يشعرون بأمان أكثر وبأن هذه الأسنان تشبه غيرها من الأسنان الطبيعية .
الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال أطقم الأسنان التقليدية ممن يبحثون عن تبديل لأطقم الأسنان الجزئية يمكنهم استخدام زرع الأسنان كحل لمشاكل أسنانهم .
وحول مضارها:
أن استخدام الأسنان المزروعة يسبب أحيانا ضغطا على عظم الفك ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان المزروعة إذا ما نتج عن زرعها فقدان للعظم، حيث انه في حالة فشل عملية الزرع قد يكون استبدالها بطقم أسنان تقليدي مصاحبا لبعض التعقيدات وقد تحصل تعقيدات أخرى كمشكلة عدم الاستقامة ومشاكل تجميلية والانكسار والتلف الممكن أن تسببه للأسنان المجاورة.
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كيفية الاعتناء بالأسنان المزروعة:
أن إمكانية التهاب اللثة أمر متوقع دائما وبالتالي فمن الضروري لنجاح زراعة الأسنان تنظيفها بالفرشاة وبالخيط والقيام بالزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان
من المهم قيام الطبيب بإعطاء المريض التعليمات المناسبة للعناية بالأسنان المزروعة ومراقبة شفائها واتصالها بالفك بصورة منتظمة حيث أن الأسنان المزروعة يمكن أن تدوم لسنوات عديدة إذا ما أعطيت الاهتمام الكافي وفى حالة المحافظة على نظافة الفم.
المواد المستخدمة في صناعة الأسنان المزروعة أن الأسنان البديلة يتم صناعتها من البورسلين أو المعدن أو بعض البوليمرات وهي نفس المواد التي يتم استعمالها لصنع الجسور التقليدية وأطقم الأسنان أما الأعمدة والمثبتات فيتم صنعها من عدد من المواد المصنعة والمركبة.
غير أن معدن "التيتانيوم" هو المعدن المفضل للزراعات المتعددة حيث أنه متطابق جدا مع العظم والأنسجة الأخرى، أن طبيب أسنان واحد يمكن أن يقوم بإجراء الزراعة إلا أن اثنين أو أكثر من الأطباء يمكن أن يشاركوا بإنجازها حيث يقوم أحدهم بوضع المثبت والآخر يقوم بتصنيع وملاءمة السن البديل .
هناك عدة أنواع لزرع الأسنان ومن العوامل الرئيسية لتحديد نوع الزراعة المناسبة هي مدى كفاءة عظم الفك لدعم السن المزروع، غير أنه وفقًا لجمعية أطباء الأسنان الأمريكية هناك نوعين من زرع الأسنان يعتبران من أكثر الأنواع أماناً هما الزراعة الغضروفية والزراعة السمحاقية .
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