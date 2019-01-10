زراعة الأسنان.. ليست خياراً مناسباً للجميع‏! ‏‏ ‏

الزراعة تحتاج عظمًا ملائما قادرًا على دعم الزرع

أن زراعة الأسنان هي نوع من أنواع الجراحة التي‏ ‏لا تعد خيارًا مناسباً للجميع اذ أنها تتطلب صحة جيدة ولثة سليمة لمن يرغب في ‏ إجرائها.‏ ‏

أن‏ ‏الزراعة تحتاج عظما ملائمًا قادرًا على دعم الزرع والالتزام بنظافة الفم والزيارات ‏‏المنتظمة لطبيب الأسنان.‏ ‏

من الجدير ذكرة انه ليس هناك بديل لأسنانك الطبيعية والسليمة ولكن زرع الأسنان قد ‏‏يساعد بتقديم حل عن طريق أسنان اصطناعية تبدو طبيعية ومضمونة.‏ ‏

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من الممكن ان تكون زراعة الأسنان حلا سواء كان للشخص طقم أسنان كامل أو جزئي أو ‏‏فقد أحد أسنانه منذ فترة قصيرة حيث أن الزراعة تهدف إلى وصل سن اصطناعي ‏ ‏بصورة مباشرة مع الفك.‏ ‏

وحول أجزاء الزراعة هناك ثلاثة أجزاء وهي المثبت (وهو الذي ‏‏يمكن أن يتم تثبيته جراحيا مع العظم) والعمود (وهو الذي يتم ربط السن إليه) والسن‏ الاصطناعي المزروع (وهو الذي يقوم بحل محل سن واحد أو اكثر لتوفير الدعم لطقم ‏ أسنان جزئي أو لاستخدامه في التوصيل مع طقم أسنان كامل) .‏ ‏

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أن عملية زرع الأسنان تكلف أكثر بكثير مما تكلفه أطقم الأسنان أو الجسور ‏ ‏وتتضمن خطوات عديدة ويمكن أن تستغرق وقتا من الزمن قد يصل إلى تسعة أشهر لإتمامها.‏ ‏

اذ انه في بادئ الأمر يتم القيام بإجراء عملية لزرع المثبت وهذه العملية ‏ ‏قد تستغرق ساعات عديدة كما أن نمو العظم حول المثبت قد يأخذ مدة ستة أشهر لتثبيته ‏ ‏في مكانه غير أن بعض عمليات الزرع تحتاج لإجراء جراحة ثانية يتم بموجبها ‏ ‏ربط عمود لوصل المثبت بالأسنان البديلة ويتم ذلك في عمليات أخرى تقام في نفس ‏ ‏الوقت بتثبيت العمود والمثبتين ببعضهما مسبقا‏ أما الخطوة ، تبدأ بعد مرور عدة أسابيع من ‏ ‏الانتظار حتى تشفى اللثة وهنا يتم صناعة وملائمة السن الصناعي للجزء العمودي من ‏ ‏المثبت هذه الخطوة قد تستغرق شهرًا أو شهرين.‏ ‏

ويمكن إجراء الجراحة الخاصة بالزرع في عيادة طبيب الأسنان أو في ‏ ‏المستشفى ويعتمد ذلك على نوع الزرع وصحة المريض وتقدير طبيب الأسنان وقد يستخدم ‏ تخديراً موضعياً أو تخديرا كاملا وعادة يعطي المريض أدوية للألم وكذلك قد يعطى ‏ ‏مضادات حيوية.‏ ‏

وفيما يتعلق بفوائد ومخاطر الزرع:

أن الزرع يوفر سنا اصطناعيا يبدو طبيعيا ‏‏وقد أفاد العديد من الناس أنهم عندما يقومون بالمضغ على أسنانهم المزروعة يشعرون ‏ ‏بأمان أكثر وبأن هذه الأسنان تشبه غيرها من الأسنان الطبيعية .‏ ‏

الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال أطقم الأسنان التقليدية ممن يبحثون‏ ‏عن تبديل لأطقم الأسنان الجزئية يمكنهم استخدام زرع الأسنان كحل لمشاكل أسنانهم .‏

وحول مضارها:

أن استخدام الأسنان المزروعة يسبب أحيانا ضغطا على عظم ‏ ‏الفك ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان المزروعة إذا ما نتج عن زرعها فقدان ‏‏للعظم، حيث انه في حالة فشل عملية الزرع قد يكون استبدالها ‏‏بطقم أسنان تقليدي مصاحبا لبعض التعقيدات وقد تحصل تعقيدات أخرى كمشكلة عدم ‏‏الاستقامة ومشاكل تجميلية والانكسار والتلف الممكن أن تسببه للأسنان المجاورة.‏ ‏

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كيفية الاعتناء بالأسنان المزروعة:

أن إمكانية التهاب ‏‏اللثة أمر متوقع دائما وبالتالي فمن الضروري لنجاح زراعة الأسنان تنظيفها ‏‏بالفرشاة وبالخيط والقيام بالزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان‏ ‏

من المهم قيام الطبيب بإعطاء المريض التعليمات المناسبة للعناية ‏ بالأسنان المزروعة ومراقبة شفائها واتصالها بالفك بصورة منتظمة حيث أن الأسنان ‏‏المزروعة يمكن أن تدوم لسنوات عديدة إذا ما أعطيت الاهتمام الكافي وفى حالة ‏‏المحافظة على نظافة الفم.‏ ‏

المواد المستخدمة في صناعة الأسنان المزروعة أن الأسنان ‏‏البديلة يتم صناعتها من البورسلين أو المعدن أو بعض البوليمرات وهي نفس المواد ‏‏التي يتم استعمالها لصنع الجسور التقليدية وأطقم الأسنان أما الأعمدة والمثبتات ‏ ‏فيتم صنعها من عدد من المواد المصنعة والمركبة.‏

غير أن معدن "التيتانيوم" هو المعدن المفضل للزراعات المتعددة حيث ‏أنه متطابق جدا مع العظم والأنسجة الأخرى، أن طبيب أسنان واحد يمكن أن يقوم بإجراء الزراعة إلا أن اثنين أو أكثر من ‏‏الأطباء يمكن أن يشاركوا بإنجازها حيث يقوم أحدهم بوضع المثبت والآخر يقوم بتصنيع ‏ ‏وملاءمة السن البديل .‏ ‏

هناك عدة أنواع لزرع الأسنان ومن العوامل الرئيسية لتحديد نوع ‏ ‏الزراعة المناسبة هي مدى كفاءة عظم الفك لدعم السن المزروع، غير أنه وفقًا لجمعية أطباء الأسنان الأمريكية هناك نوعين من ‏‏زرع الأسنان يعتبران من أكثر الأنواع أماناً هما الزراعة الغضروفية والزراعة ‏‏السمحاقية .‏