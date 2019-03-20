زراعة الشعر: الطرق، الأضرار، التأثير طويل المدى

لعمليّة زراعة الشّعر بعض المخاطر كالعمليّات الجراحيّة الأخرى كالنزف والعدوى

يعبّر مفهوم زراعة الشعر عن العمليّة الجراحيّة المُستخدمة لنقل الشعر من منطقةٍ إلى أخرى في الجسم، وقد بدأ إجراء هذا النوع البسيط من العمليّات الجراحيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في الخمسينات من القرن التّاسع عشر الميلاديّ، وغالباً ما تُستخدم للصلع عند الرجال، وعلى الرّغم من التكلفة الماليّة المرتفعة لعلاج، واستراد الشّعر إلّا أنّها الطريقة الأكثر فعاليّة لزيادة سمك الشّعر.

ومن أهم طرق زراعة الشعر:

1- زرع الشعر الطبيعيّ، وتتمثّلُ هذه العمليّة بأنْ يقوم الطبيبُ المختصّ بنقل بصيلاتِ شعر المريض، واستخلاصها من المناطق الخلفيةّ للرأس أو من جانبيّ رأسه، ومن ثم إعادة إنباتها وزراعتها في مقدمّة رأسه، ومن أبرزِ العوامل التي تعتمدُ عليها هذه الطريقة هي نوع الشعر، ولونه، ودرجة نعومته ونضارته.

2- زرع الشعر بنقل جزءٍ من جلدة الرأس إلى مكان العمليّة، وتتضمّن هذه الطريقة زراعة أجزاء من الشّعر المنقولة من جلدة الرأس بأحجام متفاوتة يصل عددها ما بين 10-15 شعرة تقريباً أو جرافت، إذ يحتوي كلُّ جرافت منها على شعرتيْن.

3- طريقة الجراحة الميكروسكوبية، وتتمثّل هذه الطريقة بأن يتمّ نقلُ البصيلات الشعريّة من الجزء الخلفيّ لرأس المصاب إلى المنطقة الأماميّة.

أما مخاطر زراعة الشعر:

إنّ لعمليّة زراعة الشّعر بعض المخاطر كالعمليّات الجراحيّة الأخرى كالنزف، والعدوى، بالإضافة لاحتماليّة حدوث نمّو غير طبيعي للشعر الحديث، وترك العلامات، ويُصاب بعض النّاس بالالتهابات والعدوى في خصل الشعر عند بداية نمو خصل الشعر الجديدة، ولكن يمكن معالجة هذه المشكلة عن طريق المضادّات الحيويّة، والكمّادات، وقد يتعرّض بعض الأشخاص لحدوث تساقط للشعر الأصليّ بشكلٍ مفاجىءٍ في المناطق التي زُرع فيها خصل جديدة، ولكن لا تعتبر حالةٍ دائمةٍ، لذلك يجب مناقشة الأضرار المحتملة مع الطبيب، والتحسّن الذي يمكن أن ينتج من هذه العمليّة.

التأثير طويل المدى لزراعة الشعر:

سيُلاحظ الأشخاص الذين أجروا عمليّة زراعة الشّعر استمرار نموّه في المناطق التي نُقل إليها الشعر من فروة الرأس، وقد يتراوح مقدار كثافته نسبةً لليونة فروة الرأس، وكثافة بصيلات الشعر في المناطق التي نُقل إليها، وتموّج الشّعر، وجودته.

قد تستمر مشكلة تساقط الشّعر في المناطق مناطق فروة الرأس التي لم تُعالج في حالة عدم تناول الأدويّة الطبيّة كالبروبيكيا، والمينوكسيديل، أو في حالة الخضوع لمستوى قليل من العلاج بالليزر، ولذلك يجب مناقشة النتيجة المحتملة من العمليّة الجراحيّة مع الطبيب الخاص، ورسم توقعات واقعيّة من إجرائها.

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