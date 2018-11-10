عزيزتي الأم: 5 طرق طبيعية لزيادة كثافة شعر الأطفال

لا شك أن طبيعة وكثافة الشعر تختلف من طفل لأخر فلا يجوز المقارنة بين الأطفال وحتى الاشقاء فلكل طفل خصائص وراثية مختلفة ولكن ما يمكنك فعله هو التركيز على النظام الغذائي الذي يعتبر الحل الامثل للعناية بصحة الشعر عن طريق تقديم الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو صحي للشعر:

الحليب ومشتقاته: من أبرز مصادر الكالسيوم الذي يعد من أبرز المعادن التي تساعد على نمو شعر الطفل بشكل صحي وقوي. تأكدي من منح الطفل كوب من اللبن مرتين في اليوم على الأقل.

الفواكه: احرصي على تقديم الفاكهة ذات اللون الأصفر والبرتقالي لطفلك، كونها مصدر جيد للفيتامين “ب” الذي يقوي بصيلات الشعر، والفيتامين "أ" ، الذي يعزز صحة غدد فروة الرأس. أما الحمضيات مثل البرتقال والأناناس الحيوي فهي غنية بحمض الفوليك الذي يقوي الشعر من جذوره ويحميه من التساقط.

البيض: يمد الجسم بالبروتين، البيوتين والمنغنيز وهي عناصر ضرورية لصحة الشعر، قدميه لطفلك مسلوقا مرتين في الأسبوع.

الأسماك: مصدر جيد للأحماض الدهنية وخاصة الأوميغا 3 التي تساعد على تحفيز نمو الشعر.

اللحوم: قدمي الدجاج اللذيذ أو اللحوم الحمراء لطفلك للحصول على عضلات قوية وأيضا شعر صحي، كما أنها تتضمن عناصر غذائية أخرى مثل البيوتين، الزنك، الحديد والأحماض الأمينية التي تفيد في تقوية بصيلات الشعر وحمايته من الشعر.