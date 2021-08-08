فوائد زيت الجرجير للشعر لا تعد ولا تحصى، يحافظ على فروة الرأس نظيفة وصحية، ويساعد بالقضاء على القشرة، يعمل على ترطيب فروة الرأس ويمنع جفافها، يعزز نمو الشعر؛ لأنّه يملك القدرة على موازنة عمل الهرمونات، ويحتوي على فيتامين A، الذي يزوّد الشعر بالعناصر الغذائيّة اللازمة لنمو الشّعر بشكلٍ كثيف، يعمل على تقوية الشعر وتمتين بصيلاته.

فوائد الجرجير للشعر

فوائد الجرجير للشعر مفيد لصحة فروة الرّأس؛ لاحتوائه على مختلف المعادن والفيتامينات، وبالإضافة إلى ذلك ينظّف الدّم وينقّيه، من خلال إضافته إلى النّظام الغذائي للحفاظ على فروة الرّأس صحّيّة ونظيفة.

فوائد الجرجير للشعر وقاية الشّعر وفروة الرّأس من العدوى؛ لوجود الزّنك والكبريت، مما يمنع الالتهابات البكتيريّة التي تؤثّر على فروة الرّأس والشّعر، كما أنّه يرطّب فروة الرّأس، ويمنع جفافها الذي يسبّب القشرة.

فوائد الجرجير للشعر يمنع تساقط الشّعر، من خلال ترطيب فروة الرّأس، فهو أمرٌ ضروري لمنع تساقط الشّعر، عدا أنّه يقي من العدوى التي تسبّب فقدان الشّعر.

فوائد الجرجير للشعر يعزّز نمو الشّعر؛ لأنّه يملك القدرة على موازنة عمل الهرمونات، ويحتوي على فيتامين A، الذي يزوّد الشعر بالعناصر الغذائيّة اللازمة لنمو الشّعر بشكلٍ كثيف.

فوائد الجرجير للشعر يقوي نمو الشّعر؛ لأنّه يحتوي على المعادن والفيتامينات، والبيوتين، وذلك من خلال شطف الشّعر بالجرجير.

القيمة الغذائية للجرجير

السعرات الحرارية: 25 مل غرام

الدهون: 0.66 مل غرام

الدهون المشبعة: 0 مل غرام

الكربوهيدرات: 3.65 مل غرام

الألياف: 1.6مل غرام

البروتينات: 2.58 مل غرام

الكولسترول: 0 مل غرام

والجدير بالذكر، أن الجرجير يعد غذاء مفيداً لمرضى السكري، القلب، الكبد، والوقاية من الإمساك، ويساعد الجرجير على منع تضخم الغدة الدرقية لاحتوائه على كمية معتدلة من اليود، كما يعمل على علاج أمراض القولون وتنظيف الجسم من السموم، ويساعد في تقوية الذاكرة، وتعزيز قدرة الدماغ على استيعاب وحفظ المعلومات، كما يحمي البشرة من الشيخوخة.

بالإضافة أنه يحتوي على عناصر هامة كالكبريت والزنك، تساهم بدورها في الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس، ويمنع تساقط الشعر، وتشّكل القشرة، وحماية فروة الرأس من العدوى البكتيرية، وفيتامين A يحفز نمو الشعر، فقد زادت مشاكل الشعر في الآونة الأخيرة بسبب تغير الطقس، أشعة الشمس القوية، الغذاء غير الصحي وغيرها من العوامل الأخرى، لكن من الممكن معالجتها، والحصول على شعرٍ صحي وجذاب دون إنفاق الكثير من النقود على المستحضرات، وذلك باستخدام الجرجير، وإدخاله في خلطات العناية بالشعر، وتساعد هذه النبتة البسيطة بفوائدها العظيمة على تغذية بصيلات الشعر، ومعالجة العديد من مشاكله.

ينتمي الجرجير إلى فصيلة الصليبيّات أو الكرنبيّات مما يجعله غنياً كسائر نباتات هذه الفصيلة بمركب السلفورافين، الذي أظهر قدرته على تثبيط الأنزيم المسؤول عن تطور الخلايا السرطانية ونموّها.

الجرجير غنيّ بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية لإثراء نظامنا الغذائيّ اليوميّ، إلى جانب لونه الأخضر المنعش، الذي يمنح أطباقنا المعدّة مظهراً ملفتاً وساحراً.

وإن تناول الجرجير بانتظام يساعد على الحفاظ على فروة الرأس رطبة؛ مما يمنع جفافها وتشكل القشرة، ثم أن احتوائه على الزنك والكبريت يحمي من العدوى البكتيرية التي قد تصيب فروة الرأس، كما يساهم في حل العديد من مشاكل الشعر.

ويمتلك الجرجير دوراً مميزاً في تخفيف الوزن، لاحتوائه على كميات عالية من الألياف، التي تؤمن إحساساً بالشبع والامتلاء لفترات طويلة بعد تناولها.

فوائد الجرجير بشكل عام