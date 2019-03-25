ما هي فوائد زيت الورد للشعر ؟

يعتبر زيت الورد مثاليًا لترطيب شعرك والحفاظ عليه سلسًا طوال اليوم، ولكن تخفيف هذا الزيت الأساسي في الزيوت الناقلة سيساعده على الاستمرار لفترة أطول وضمان امتصاص شعرك له، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي استخدام قطرة من زيت الورد وملعقة واحدة من زيت الأرجان وخلط المزيج جيدًا ووضعه بشكلٍ خفيفٍ على شعرك، إذ يعمل زيت الورد على تعزيز وتقوية شعرك من جذوره وإعطاء شعرك مظهرًا رائعًا ومشرقًا، بالإضافة إلى أنه يمنح شعرك رائحة تشبه رائحة الورد.

وصفة زيت الورد للشعر:

5 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من صابون كاستيل النقي

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

15 قطرة من زيت بذور الكاميليا

3 قطرات من زيت الورد

الطريقة:

تذاب 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشبا وزيت جوز الهند إما في الميكروويف أو في وعاء زجاجي على قمة قدرٍ مملوءٍ بالماء الساخن.

يرفع الوعاء عن النار ويضاف إليه صابون كاستيل وزيت الزيتون وزيت بذور الكاميليا وزيت الورد. ثم اتركيه يبرد حتى لا يكون سائلًا ولكن لا تدعيه يتماسك أكثر من اللازم، فبعد أن يبرد، عليك إضافة ملاعق أخرى من زبدة الشيا ومزج الخليط حتى يصبح رقيقًا.

احرصي على تخزين المنتج النهائي في وعاءٍ حتى يسهل عليكِ استخدامه.

استخدميه كمنظفٍ أو كعلاجٍ عميقٍ من خلال ترك الخليط لمدة 30-60 دقيقة، ثم اشطفيه بالشامبو جيدًا.

عند الانتهاء من العناية بالشعر، رشي شعرك بماء الورد واتركيه للهواء الجاف وامتصاص الفيتامينات.