زيت بذور البروكلي: الزيت الجديد في عالم التجميل

زيت بذور البروكلي كله فائدة

كلنا نعلم فوائد البروكلي لصحتنا. مع مجموعة من الفوائد الصحية، ينصح الأطباء بإضافة البروكلي الى اطباقنا اليومية. ولكن اليوم ظهر استخدام جديد للبروكلي، فزيت بذوره اصبح المكون النشيط للجمال العصري.

بصرف النظر عن الأحماض الدهنية، يحتوي زيت بذور البروكلي على مضادات الأكسدة القوية، مما يجعل زيته عظيما لمنع شيخوخة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، هذا الزيت غير دهني، خفيف، ويتم امتصاصه عن طريق الجلد بسهولة. ملمسه يشبه السيليكون. ولكن ماذا يمكن ان يقدم زيت بذور البروكلي لمنع الشيخوخة المبكرة للجلد والتجاعيد.

1. الرطوبة

استخدام زيت بذور البروكلي على الوجه يزيده توهجا. بفضل الأحماض الدهنية الأساسية في الزيت، يعمل على ترطيب الجلد دون الآثر الدهني. حيث تبقى طبقة واقية تحبس الرطوبة، حتى يبقى الجلد رطبا طوال اليوم.

2. الحماية

هناك الكثير من الضغوطات في البيئة التي تسبب شيخوخة الجلد السريعة. تطبيق زيت بذور البروكلي على الوجه يوفر الحماية ضد هذه الضغوطات - تماما مثل الحماية التي يوفرها البروكلي للجلد.

3. الترطيب

كما ذكرنا، يمكن للأحماض الدهنية الأساسية ان ترطب الجلد، ولكن هذا ليس كل شيء. يمكن أيضا أن يخترق الجلد عميقا ويعمل على ترطيبه طوال اليوم. الامر الجيد الذي يميز زيت بذور البروكلي هو انه لا يسد المسام، بخلاف الزيوت وغيرها من المنتجات التي اساسها بترولي.

4. الغذاء

زيت بذور البروكلي من المواد الغذائية، حيث يحتوي على فيتامين C، وهذا يعني تغذية للجلد مع لمعان طبيعي. وهذا يمكن أن يعطي نظرة شابا ومتوهجة للبشرة.

5. التقشير

يحتوي زيت بذور البروكلي على فيتامين (أ) على شكل الريتينول، الذي يستخدم كأساس مقشر طبيعي. وأيضا ثبت ان الريتينول يحد من الخطوط، وبقع العمر، والتجاعيد.