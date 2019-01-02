جميلة البوابة: أفضل استخدامات زيت جوز الهند لشعرك

يمتلئ زيت جوز الهند بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب وتغذية فروة الرأس والشعر. أفادت دراسة نشرت في مجلة "جورنال أوف كوزماتيكس ساينس" في عام 1999 ، أن زيت جوز الهند المطبق على الشعر يقلل من تساقط الشعر. وذكرت دراسة أخرى في عام 2005 من قبل مجلة علوم التجميل أن زيت جوز الهند اخترق جذع الشعرة أفضل بكثير بالمقارنة مع أكثر المكونات شيوعا في مكيفات الشعر، والزيوت المعدنية.

فوائد زيت جوز الهند للشعر:

الوقاية من القشرة

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من الأحماض الدهنية وهو مضاد جيد للقشرة. التطبيق المنتظم لزيت جوز الهند يمكن أن يساعد في التخلص من قشرة الرأس.

الاستخدام:

عندما يكون ممزوجا بالماء الدافئ وزيت الخروع ، يمكن أيضًا أن يكون فعالا في علاج قشرة الرأس. يمكنك تدليك فروة الرأس والشعر باستخدام هذا الخليط.

يمكن تحضير علاج قشرة الرأس الأخرى عن طريق خلط زيت السمسم وزيت جوز الهند. يوضع الخليط لمدة 30 دقيقة ثم يقوم بشامبو شعرك.

نمو الشعر

زيت جوز الهند هو حل فعال للشعر الخفيف. يمكن أن يساعد على نمو الشعر ، سمكا وأطول. المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك حمض اللوريك ، يخترق جذع الشعرة ، وبالتالي يحسن الصحة العامة للشعر.

غالباً ما تكون صحة الشعر نتيجة لمشاكل داخلية ، وسوف يساعد استخدام العلاجات الطبيعية لفقدان الشعر. أيضا ، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اليقطين ، ودهون أوميغا 3 ، وبذور الكتان ، وبذور الشيا والشاي الأخضر ، كلها تساعد على دعم نمو الشعر الصحي.

كيفية الاستخدام:

قم بتدليك زيت جوز الهند في فروة رأسك باستخدام الضغط اللطيف لمدة 10 دقائق.

يكرر من 3-4 مرات في الأسبوع.

ملاحظات:

إذا كنت ترغب في التركيز على نمو الشعر ، فسوف تحتاج إلى ملعقة شاي واحدة فقط.

الحماية من القمل

القمل هي آفة شائعة جدا موجودة في الشعر. هذه القمل أيضا لديها ميل للعودة مرة أخرى.

هناك العديد من المنتجات الكيميائية المتاحة لعلاج القمل ، ولكن لسوء الحظ ، يمكن لبعضها أن يسبب تلفًا لفروة الرأس والشعر نظرًا لمكوناتها الكيميائية القوية.

الاستخدام:

يغطى المشط بزيت جوز الهند كعلاج فعال لإزالة القمل. حيث يصبح من الأسهل تمشيطه وإزالة القمل.