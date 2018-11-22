ما هي أنواع الزيوت المناسبة لحماية الشعر من التلف؟

حمام زيت للشعر: ما هو الزيت المناسب لشعرك؟

يساعد حمام الزيت على تقوية الشعر، وزيادة لمعانه، وهناك العديد من خيارات الزيوت المتاحة في الأسواق، إليك المقال التالي لتختار الأفضل.

ولكن قبل ان تحتار في اختيار الزيت المناسب لاجراء حمام الزيت الخاص بشعرك، تعالوا نتعرف على الزيت الذي يعطيك أفضل النتائج حسب نوعية شعرك:

أنواع الزيوت المناسبة:

زيت جوز الهند

إن زيت جوز الهند يعمل على تقليل الحرارة في فروة راسك، واصلاح الشعر التالف والمتقصف، ويساعد على منع تساقط الشعر.

وبسبب خصائص الاحتفاظ بالرطوبة، يبقى زيت جوز الهند داخل الشعر بدلا من تبخره، مما يجعله واحد من أكثر علاجات الشعر فعالية هناك.

وبما أن زيت جوز الهند محمل بالأحماض الدهنية، فإنه يخترق الشعر بعمق، مما ينتج شعر ناعم ولامع وجميل.

أما في ما يخص طريقة استخدامه، إذا كانت فروة رأسك جافة ضع زيت جوز الهند على شعرك باستثناء الجذور، أما في حال كانت غير جافة، فضعه على فروة الرأس أيضًا والجذور.

اترك الزيت في شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واشطفه بشامبو طبيعي، كرر ذلك مرة واحدة في الأسبوع.

وبما أن زيت جوز الهند صلب، فإننا نوصي بتسخينه قليلاً حتى يذوب، مما يجعله أسهل للاستعمال.

زيت الأركان

لا شك أن زيت الأركان يصنع من الأرغان وهو نوع من الأشجار الموجودة في المغرب، الذي يمكنه يصنع المعجزات لشعرك.

يحتوي زيت الأركان على المكونات المفيدة مثل فيتامين E، حمض الفيروليك، والأحماض الدهنية، فضلا عن المواد المضادة للاكسدة، التي تقاوم الأشعة فوق البنفسجية.

ان استخدام بضع قطرات من زيت الأرغان لن تحمي شعرك فقط من الحرارة بل يغذيها ويرطبها، ويقلل من الشعر الجاف والهش.

يمكنك استعماله عن طريق وضع قطرات قليلة على راحة يدك، وافرك يديك معاً ووزعه بالتساوي على شعر رطب أو جاف، وتجنب الجذور.

زيت الخروع

زيت الخروع يأتي من حبوب الخروع، وهو رائع لنمو الشعر، لأنه يحتوي على فيتامين E والمعادن والبروتينات.

ويحتوي زيت الخروع أيضًا على مضادات الأكسدة، التي تدعم الكيراتين في الشعر، مما يجعلها أقوى وأكثر سلاسة وصحة.

إذا حصلت على هذا الزيت، فإننا نوصي بالحصول على الصنف المضغوط بالضغط البارد (بمعنى أنه لم يكن هناك حرارة أثناء عملية الاستخراج).

يقدم زيت الخروع النقي 100٪ العديد من الفوائد الرائعة الأخرى مثل السيطرة على تساقط الشعر، ومكافحة التهابات فروة الرأس وقشرة الرأس (بسبب خصائصه المضادة للفطريات).

تستطيع استعماله عن طريق خلطه مع الزيوت الأخرى مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، من أجل نتيجة أفضل، قم بوضعه على شعرك ومن ثم اشطفه كالمعتاد، كرر ذلك أسبوعياً أو حسب الحاجة.

زيت الجوجوبا

يتم استخراج هذا الزيت من نبات الجوجوبا وهو رائع، لأن تركيبته الكيميائية تشبه الزيت الذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي بواسطة فروة الرأس (الزهم)، مما يعني فروتك تتقبله أكثر.

وعلى غرار زيت جوز الهند، يرطب زيت الجوجوبا الشعر من الأعماق، ويعالج بصيلات الشعر من الداخل إلى الخارج، كما أنه يعالج مشاكل قشرة، ويضيف لمعان ونعومة.

يمكنك استخدام زيت الجوجوبا عن طريق وضعه على فروة الرأس قبل غسل شعرك واتركه لمدة 30 دقيقة أو حتى خلال الليل، و للحصول على رائحة لطيفة، يمكنك إضافة قطرة من الزيت العطري المفضل لديك.

زيت الزيتون

لا نستخدم زيت الزيتون فقط في الطهي، ولكن أيضا عندما يتعلق الأمر بمنتجات الجمال الطبيعية، حيث يمتلك خصائص غنية ومرطبة للغاية لشعرك.

يعمل زيت الزيتون على الحفاظ على حرارة الجسم، كما أنه يخفي خيوط الشعر التالفة، مما يعطي مظهرًا أكثر أناقة ولمعان.

يمكنك استخدام زيت الزيتون مرة في الأسبوع، قم بوضع ملعقتين منه على شعر جاف أو رطب، ومن ثم وزعه بالتساوي وبشكل كامل، وبعدها لفه بواسطة منشفة أو غطاء الدش واتركه لمدة نصف ساعة.