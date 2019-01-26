اصنعيه بنفسك: زيت شجرة الشاي وفيتامين E لإطالة الأظافر

تعاني بعض الفتيات من عدم نمو أظافرها، وهو ما يجعلها تلجأ لتناول العديد من العقاقير الطبية التي تساعد في إطالة الأظافر بشكل سريع. ولكن إذا كنتِ حقاً ترغبين في ذلك، فلم لا تجربين الوصفة التالية:

المكونات:

زيت شجرة الشاي

كبسولات فيتامين E

الطريقة:

١- ضعي قطرات من زيت شجرة الشاي مع كبسولة من فيتامين E في وعاء، واخلطيهما جيداً.

٢- ضعي المزيج على أظافرك وقومي بفركه جيداً، لمدة ٣٠ دقيقة.

٣- اغسلي يديك جيداً بعد ذلك وقومي بتجفيفها. ويفضل أن تكرري الأمر بشكل يومي.