أسرار لا تعرفونها عن زيت شجرة الشاي!

زيت شجرة الشاي يحارب شوائب البشرة ويكافح تساقط الشعر

ذكرت مجلة "إيلي" الألمانية أن زيت شجرة الشاي يعد بمثابة ينبوع الصحة والجمال، حيث أنه يحارب شوائب البشرة ويكافح تساقط الشعر وقشرة الرأس ويقضي على رائحة الفم الكريهة.

وأوضحت المجلة في موقعها على شبكة الإنترنت أن زيت شجرة الشاي يمتاز بتأثير مُطهّر ومضاد للبكتيريا وقاتل للفطريات ومُثبّط للالتهابات، كما أنه يساعد على التئام الجروح.



وأضافت "إيلي" أنه يمكن وضع بضع قطرات من الزيت على البثور والحبوب والرؤوس السوداء مباشرة، وذلك للتخلص منها والتمتع ببشرة نقية خالية من الشوائب.



كما أن تدليك الشعر وفروة الرأس بزيت شجرة الشاي يمنع تساقط الشعر ويحارب قشرة الرأس. ويمكن استعمال الشامبو المحتوي على زيت شجرة الشاي، كما يمكن للمرأة إعداده في المنزل بنفسها من خلال إضافة 100 مل من الزيت إلى 100 مل من الشامبو.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة بضع قطرات من الزيت إلى كوب ماء والغرغرة به من أجل القضاء على التهاب اللثة والتخلص من رائحة الفم الكريهة والتمتع بنفس منعش.



وإلى جانب فوائده الصحية والجمالية، يتمتع زيت شجرة الشاي أيضاً بتأثير إيجابي على النفس، حيث يساعد استنشاقه على التخلص من التوتر والقلق والشعور بالراحة النفسية والاسترخاء.

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