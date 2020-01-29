مجموعة عبايات زينا الدباس ألوان وقصات عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة

أطلقت المصممة الأردنية زينا الدباس مجموعة عبايات غاية في الأناقة لعام 2018، فتميزت تشكيلتها بدمج العصري بالتقليدي، ليس من حيث الأقمشة فحسب، بل أيضاً من حيث الشكل، وتعكس العبايات أحدث صيحات الموضة العالمية بأسلوب يناسب ذوق المرأة العربية.

وكانت المصصمة الأردنية زينا الدباس قد أجرت حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية الأردنية "قناة رؤيا"، أما عن السر وراء اطلاق اسم "المنار" على محموعتها الأولى في العبايات فكشفت المصممة الأردنية أن الإسم تيمنًا بوالدتها السيدة منار الدباس. وأضافت الدباس أن هذه المجموعة هي المميزة والأقرب على قلبها، وقالت الدباس أنها اختارت أن تصمم العبايات بطريقة عصرية ومميزة لتستطيع أي سيدة ان ترتديها حتى بالمناسبات.

حيث قررت ان تكون العبايات خليط بين العصرية والتقليدية واختارت أن تكون ألوانها على الموضة، بالإضافة لوضعها شعار "الحصان" وهو الشعار الذي اعتمدته على بعض العبايات.

ما رأيكم بعبايات المنار، هل أعجبتكم؟