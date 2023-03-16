البوابة - يعتبر الهلال والنجمة من رموز العقيدة الإسلامية وغالبًا ما يستخدمان في زينة رمضان . قم بتعليق فوانيس، مصابيح على شكل نجمة أو قمر حول منزلك لإضافة لمسة رمزية إلى ديكورك. كما أنها فرصة رائعة لتعلم الأطفال الحرف اليدوية والمشاركة في التحضير لاستقبال هذا الزائر الكريم الذي يجلب معه الخير والمغفرة والمحبة إلى بيوتنا وبيوت كل المحيطين بنا.

ملاحظة: يمكنك تحضير هذه الزينة من بقايا الورق المقوى والملون من المشاريع المدرسية للأطفال، لا ترمي بقايا الورق عندما يكون لدى الطفل مشروع مدرسي، ضعيها في صندوق الحرف اليدوية وسوف تنصدمين من مهارات الأطفال في الابداع والرسم وتخيل الأشكال، دمج الطفل في الحرف اليدوية لا ينمي موهبة الرسم فقط بل يقوي لديه العديد من المهارات وأبرزها الابداع الذاتي والنجاح.

زينة رمضان: مصباح الهلال والنجوم

أنت بحاجة الى:

مرطبان زجاجي

سلك مع لمبات إضاءة على البطاريات (فايري لايت)

صمغ شفاف

بريق لامع بأي لون مفضل – استخدمنا الذهبي

قطن منفوش

عيدان خشبية

لاصق قوي

ورق مقوى

مقص

أشكال نجوم وهلال

فرشاة

زينة رمضان: مصباح الهلال والنجوم

الطريقة:

قم باختيار التصميم الذي ترغب في تنفيذه. الآن قم برسم أشكال النجوم والهلال على الورق المقوى، وقصها ورتبها في مجموعات. هذه الخطوة مناسبة للأطفال، حيث يمكنكم البدء في نشر الصمغ على الأشكال ورشها بالبريق اللامع للحصول على اشكال لامعة. تترك جانباً لتجف تماماً. في المرطبان الزجاجي النظيف تدهن كمية من الصمغ الشفاف بالفرشاة على نصف المرطبان. يرش الداخل بالبريق اللامع جيداً حسب الصورة. عندما يجف تماماً، يثبت السلك المضيء في القاع وترتب قطع القطن المنفوش فوقه. الآن تثبت أشكال النجوم والهلال على العيدان الخشبية، يمكنك تثبيت نجمتان على كل عود للحصول على تأثير مشابه من الجهتين. توضع العيدان على المرطبان ويوضع في زاوية زينة رمضان. إذا كنت لا ترغب في استعمال المرطبان يمكنك تثبيت العيدان على صينية بعد تثبيت السلك المضيء والقطن عليها، سيكون تأثيراً مشابهاً على غيمة عائمة من الإضاءة الرمضانية.

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