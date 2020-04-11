زيني منزلك بأفكار بسيطة في عيد الفصح

لا شك أن العيد في الحجر المنزلي سيكون له طعم آخر هذا العام، ولكن لأن العيد للأطفال فيجب أن لا نخفي بهجته، ونحاول أن يشكل ذكرى طيبة في نفوسهم، ومن الأفكار الجميلة التي يمكن تنفيذها مع الأطفال مساعدتنا في زينة البيت، عمل بطاقات المعايدة، والرسم، تعالوا نتعرف على هذه الفكرة الجميلة والسهلة:

أنت بحاجة الى:

اسفنج

ألوان مائية

أوراق

أطفال متحمسون للرسم

الطريقة:

قومي باختيار الاشكال التي ترغبون باستخدامها نحن اخترنا الارنب والجزرة.

قومي بطباعة أو رسم الشكل المطلوب على ورقة بيضاء.

قومي بقص الشكل المطلوب ثم تثبيته على اسفنجة وقصه بحذر.

الآن كل شيء أصبح جاهزاً

ضعي الالوان في أطباق على الطاولة، ضعي الاسفنج في طبق آخر.

اطلبي من الاطفال الرسم على الورق باستخدام الاسفنج ثم اكمال الرسمة من خيالهم.

يمكنك عمل رسوم مختلفة لافراد العائلة وارسال صورها لهم كمعايدة.