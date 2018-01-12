اعتني بأظافركِ بـ 4 زيوت طبيعية

العناية بالأظافر لا تحتاج المزيد من الجهد والمال، فعن طريق استخدام بعض الزيوت الطبيعية ودهانها على الأظافر يمكن الحصول على يد جذابة، وتجنب تكسير الأظافر فضلا عن أن هذه الزيوت الطبيعية تمنح الأظافر القوة وتساعد على نموها.

وفيما يلي بعض هذه الزيوت:

1-زيت اللوز المر:

يفيد زيت اللوز المر، على عدد من المكونات الطبيعية الهامة التى تلعب دورًا اساسيًا فى نمو الأظافر كما أن له خصائص ترطيب رائعة تحمي البشرة من الجفاف والأظافر من الهشاشة، للحد من سهولة الكسر. يمكن الحصول على هذا النوع من الزيت من عند العطار.

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2-زيت اللافندر:

يعد زيت اللافندر من أكثر الزيوت الهامة التي منحتها لنا الطبيعة، وقد ثبت أن زيت اللافندر الأساسي يفيد فى تعزيز نمو الاظافر ونعومة البشرة أيضا وكذلك الاحتفاظ بها رطبة، ويحمل زيت اللافندر خصائص مضادة للبكتيريا ويمكنه محاربة الجراثيم التى تصيب الجلد المحيط بالأظافر، فإذا كنت عرضة لجفاف الجلد فلا تتنازلي عن هذا النوع من الزيوت.

3-زيت الليمون:

يعد زيت الليمون ضروري للأظافر حيث يعمل على تبيضها من الاصفرار كما أنه يترك أظافرك لامعة، ويقويها مما يساعد على نموها.

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4-زيت اللبان:

هو أحد الزيوت العطرية القديمة، ومن أفضل الزيوت الأساسية لنمو الأظافر. كما أنه يحمي بشرة من العدوى و يعمل على تقشيرها بسبب خصائص الترطيب التى يحتوى عليها، كما أنه يقاوم الفطريات التي تصيب الأظافر وهذه الفطريات تتسبب في تأخر نمو الأظافر.

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