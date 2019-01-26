لهذا السبب يجب أن يحصل الاطفال على ساعات نوم كافية

يعتقد بعض الأباء والامهات بأن بقاء الطفل مستيقظا في الليل لساعة متأخرة لا يشكل ضرراً عليه، ولكن للاسف اثبتت الدراسات أن قلة النوم وعدم ذهاب الطفل الى السرير في أوقات محددة كل ليلة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحته ومزاجه وادائه في اليوم التالي. لذلك يجب الحرص على وضع روتين نوم محدد للاطفال كل يوم حتى يستفيد الطفل من ساعات النوم الثمينة.

فوائد النوم للاطفال:

يساعد النوم طفلكِ على التخلص من الأفكار السلبية وغير السعيدة، إذ يعزز نشاط الدماغ. لذلك يجب الحرص على مساعدة طفلكِ على أخذ قسط كافٍ من النوم، لأن فقدان نصف ساعة من عدد ساعات نومه يؤثر بشكل سلبي على أفكاره، ويؤدي إلى زيادة مشاعر الاكتئاب ومشاكل الصحة النفسية الأخرى بمرور الوقت.

يقوي النوم المنتظم صحة القلب، فهو يحمي من ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، إذ أثبتت دراسة أسترالية أن الاستيقاظ المتكرر في الليل خطر على الصحة العامة.

هذا وأثبتت دراسة أجراها بعض الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد أن النوم أقل من 12 ساعة يوميًّا يضاعف من فرص زيادة الوزن لدى الأطفال، ووجدت دراسة أخرى أن حصول الطفل على ساعة إضافية من النوم يساعد في حمايته من التعرض لمخاطر زيادة الوزن بنسبة 9%.

كما يؤدي فقدان ساعة واحدة من ساعات النوم يوميًّا لمدة أسبوع إلى صعوبات التركيز عند الطفل، ويجعله كذلك يأخذ وقتًا كبيرًا في إنجاز مهامه. أما في حالة الحصول على عدد ساعات النوم الكافية، فإن الطفل يصبح قادرًا على استخدام 3 أو 4 مناطق من الدماغ لإكمال مهامه، إذ يصبح العقل أكثر كفاءة.

وأخيراً أشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص البالغين الذين ينامون أقل من 8 ساعات يوميًّا يصبحون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد. وهذا ينطبق تمامًا على الأطفال، إذ تؤدي قلة عدد ساعات النوم إلى ضعف جهاز المناعة لديهم.





