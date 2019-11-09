ساندويتشات الجبن والبسطرمة

الساندويتشات من الوجبات السهلة والسريعة والمغذية. تعلموا معنا هذه الطريقة الشهية لاعدادها.

المقادير:

رغيف توست أو خبز قمح كامل.

مكعبات زبدة لدهان الخبز

شرئح من جبنة الكوتاج قليلة السم

شرائح لحم مقدد أو بسطرمة

أوراق خس أو جرجير

قطرات من زيت الزيتون

خيار مخلل صغير

أوراق نعناع

الطريقة :

بسكين حاد قطعي حواف الخبز الجافة.

إدهني نصف شرائح الخبز بطبقة رقيقة من الزبدة.

ضعي شريحة جبنة كوتاج رقيقة ثم نقاط من زيت الزيتون ثم شريحة بسطرمة أو لحم مقدد.

ضعي فوقها ورق خس أو جرجير، مع الخيار المخلل.

غطي الساندويتشات بشريحة خبز أخرى ولفي الوحدات في أكياس بلاستيك أو ورق فويل لاصطحابها على الشاطيء، أو للإفطار السريع.