ساندويتشات الفطور سريعة للأطفال

قد لا يحتاج الطفل في الوقت الراهن الى الكثير من الطعام خاصة انه يقوم بالتعلم من البيت، والاكثار من الاكل في الصباح قد يسبب له الخمول والتخمة، استبدلي الوجبات الكبيرة بساندويتشات صغيرة ومغذية حتى يبقى ذهن الطفل متفتحاً.

المقادير:

1 كيس توست قمح كامل أو أي خبر متوفر

4 بيضات

كوب ونصف حليب

ملح (نصف ملعقة صغيرة )

فلفل (نصف ملعقة صغيرة)

شرائح طماطم و فلفل رفيعة

جبن شيدر أو جودا لايت

زيت زيتون

جبن موتزاريلا

زعتر

الطريقة:

تجهز صينية فرن تكفي لرص التوست بها . تدهن بفرشاة بزيت الزيتون دهنا خفيفا .

يخلط البيض مع اللبن ثم ضيفي الملح و الفلفل .

تغمس كل قطعة توست في الخليط حتى يتشرب قليلا وتستطيعين نقلها لصينية الفرن .

يوزع الجبن والزعتر أو الخضار المتوفرة (شرائح طماطم – فلفل ألوان – زيتون شرائح – بازلاء وجزر مسلوق على البخار )

يضع قليلا من جبن الموتزاريللا أو الشيدر على الوجه.

يدخل الفرن (على 200 درجة مئوية) لمدة ربع ساعة حتى ذوبان الجبن.

يقدم في أطباق صغيرة للصغار صباحا أو على العشاء ساخنا كوجبة خفيفة (بديلا عن الوجبات السريعة ومن صنع يديكِ)