ساندويتش البوريتو من ماكدونالدز تقدم سلسلة مطاعم ماكدونالدز قوائم طعام مختلفة حسب كل بلد، ومن الوجبات المميزة التي لاقت رواجاً وشعبية كبيرة مؤخراً، وجبة فطور البوريتو الشهية التي تحتوي على البيض الرقيق والنقانق اللذيذة والفلفل الأخضر والخضار والجبن والصلصة. تعالوا نتعلم طريقة صنعها في المنزل.

ساندويتش البوريتو من ماكدونالدز

المكونات:

½ رطل نقانق خفيف

1 ملعقة صغيرة. زيت الزيتون

1 كوب بصل أصفر مقطع إلى مكعبات

1 كوب طماطم طازجة مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة من الفلفل الحار الأخضر

4 خبز تورتيلا مقاس 6 بوصات

4 بيضات

8 شرائح جبن أمريكي

نصف كوب صلصة

ساندويتش البوريتو من ماكدونالدز

الطريقة:

يُفتت النقانق ويُقلى، ويُحرّك حتى يُقلى في قطع صغيرة. إزل الشحوم الزائدة .

يُضاف القليل من زيت الزيتون إلى المقلاة ويُضاف البصل والفلفل الحار والطماطم ويُطهى حتى تنضج الخضار (حوالي 5 دقائق) ويُضاف النقانق مرة أخرى .

يخفق البيض ويضاف إلى المقلاة مع خليط النقانق. يُضاف الملح والفلفل ويُطهى مع التحريك المتكرر حتى ينضج جيدًا .

لتجميعها ، ضعي اللفافة في مقلاة ساخنة ووزعي فوقها الصلصة والجبن ، اتركيها تسخن حتى تذوب الجبن. أضف الخليط ولف التورتيلا (يمكنك استخدام الورق لتسهيل الإمساك بها) .

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