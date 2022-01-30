ساندويتش سلطة الحمص بتوابل الكاري سلطة الحمص بتوابل الكاري هذه هي وجبة غداء سريعة وسهلة بدون طهي. خفيفة ، طازجة ، مشبعة ، منعشة، ولذيذ!

ساندويتش سلطة الحمص بتوابل الكاري

المكونات:

1/3 كوب زبادي عادي

½ ملعقة صغيرة خردل ديجون

1 ملعقة صغيرة عسل

1.5 ملعقة صغيرة مسحوق كاري

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1 علبة حمص

¼ كوب كزبرة مفرومة

¼ كوب بصل أحمر مفروم ناعم

الطريقة:

تحضير الصلصة أولاً. يخلط الزبادي والديجون والعسل ومسحوق الكاري والملح معًا. توضع الصلصة جانبًا.

تشطف علبة الحمص وتجفف الحبات جيداً. تقطع الكزبرة ويقطع البصل الأحمر ناعماً. إذا كنت ترغب في تليين نكهة البصل الأحمر قطيعه أولاً إلى شرائح ثم اتركي الشرائح تنقع في الماء البارد لمدة خمس دقائق تقريبًا. صفي البصل ثم قطعيه ناعماً.

يُمزج الحمص مع الكزبرة المفروم والبصل الأحمر المفروم والصلصة المُعدّة في وعاء. يقلب حتى يتجانس. يمكنك هرس الحمص قليلاً للحصول على قوام مختلف. تذوقي واضبطي الملح أو المكونات الأخرى حسب رغبتك. قدميها باردة.