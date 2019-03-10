وجبات خفيفة: ساندويش التونة والزيتون

ساندويش التونة والزيتون

كثيراً ما نشعر بالجوع بين الوجبة والأخرى بسبب المجهود الذي نبذله طيلة النهار، فغالباً ما نبحث عن وجبه خفيفة لا تضر بالصحة وتشعرنا بالشبع، وتتميز الوجبات الخفيفة عن غيرها من الوجبات السريعة باحتوائها على كمية من الفيتامينات تساعد الجسم على استعادة نشاطه ليستطيع إكمال يومه بنشاط.

يقدم لكم مطبخ البوابة وجبة خفيفة وسهلة التحضير وهي "ساندويش التونة والزيتون":

مقادير ساندويش التونة والزيتون:

- قطعتان من الخبز الإفرنجي.

- أربع ملاعق صغيرة من الزيتون الأسود أو الأخضر.

- علبة من التونة.

- بصلة مقطعة.

- حبة مفرومة من الطماطم.

- رشة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- أربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

- أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ساندويش التونة والزيتون:

- أولاً نقوم بخلط البصل، والتونة، وننكها بالفلفل الأسود، والملح.

- ثمّ نضيف عصير الليمون، وزيت الزيتون في وعاء عميق حتى تتداخل المقادير جيداً.

- ثم نقوم بوضع على قطعة من الخبز نصف مزيج التونة، ونصف كمية الزيتون، ونزين وجه قطعة الخبز بالطماطم، وصحتين وعافية.

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