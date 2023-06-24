ثمة الكثير من عمليات البحث عن سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني، وهؤلاء الذين يبحثون عن هذه الأسباب قد مروا بتجربة بدأت بفرحة الحمل وهم الآن يبحثون عن مصيرها المجهول، وربما يبحث البعض بغرض التثقيف أو بغرض السعي لتفادي التصرفات التي قد تؤدي إلى توقف نبض الجنين؛ وذلك حرصاً منهم على الحفاظ على سلامة الحمل، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا كل ما قد ذكره الأطباء حول سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني، وذلك بطريقة بسيطة وسهلة تضمن للقارئ تحصيل أكبر قدر من المعلومات.

ما سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني؟

إن الحديث عن سبب توقف قلب الجنين في الشهر الثاني هو أمر ليس بالسهل؛ فهناك الكثير من القارئين آمالهم معلقة على ما سوف نذكره من معلومات، ولذلك سنكون حريصين على أن تكون معلوماتنا مفصلة، ولكن وجب التنويه على أن ما سنذكره من معلومات قد لا ينطبق على حالتكم؛ فهناك بعض الحالات الشاذة التي قد تحدث ولم تنتشر حولها معلومات حتى الآن.

أشهر أسباب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني

أسباب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني عديدة ومختلفة، ويمكن أن يحدث تأثيرها بشكل تدريجي يمكن للأطباء التعامل معه، أو أنها قد تحدث بشكل مفاجئ غالباً ما يؤدي إلى موت الجنين، وهذه الأسباب هي:

سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني المتعلق بالغذاء

قد يكون سبب توقف النبض في الشهر الثاني متعلقًا بغذاء الأم، سواء كان ذلك يخص نوع الأغذية أو كميتها؛ فعلى الرغم من تقبل مناعة الأم لتلك الأغذية، إلا أنها قد يكون لها تأثير سلبي على الجنين لضعف مناعته، وقد حذر الأطباء من:

الوجبات السريعة؛ حيث أن معظمها يحتوي على نسب من بكتيريا مضرة تسمى ليستريا، وهي كفيلة بالتسبب في تدهور قلب الطفل؛ لعدم قدرة مناعته على التعامل معها.

أي منتج غير مبستر، وتنحصر هذه المنتجات غالباً في اللبن والعصير، وهي مضرة بقلب الجنين للغاية؛ لأنها تحتوي على نسبة من بكتيريا ليستريا المضرة، كما أنها قد تسبب تسمم للطفل.

تناول أي جبنة طرية في شهور الحمل الأولى؛ لأن معظم هذه الأنواع لم تتعرض لعمليات بسترة، وبعضها مضاف له مواد صناعية لأغراض الحفاظ عليه.

تناول سمكة ماكريل وأبو سيف، والسمك عموماً مفيد لكن هذه الأنواع بها نسبة مرتفعة من زئبق السمك؛ وهو ما يسبب ضرر على قلب الجنين.

تناول أي مصدر بروتين غير ناضج، سواء كان لحم أو سمك أو بيض؛ لأن هذا من شأنه أن يصيب الأم ببكتيريا سالمونيلا، أو مرض المتقوس، وبالتأكيد لن يكون قلب الجنين قادرًا على التعامل معهم.

أي مشروبات بها نسبة كافين مرتفعة؛ فقد يستطيع قلب الأم تحملها بينما يعجز قلب الجنين عن ذلك.

سبب توقف النبض في الشهر الثاني المتعلق بالأدوية

وضح الأطباء أن سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني قد يكون نتيجة لأدوية تأخذها الأم، وقد حذر الأطباء من تناول أي دواء في شهور الحمل الأولى إلا تحت إشراف طبي؛ حيث أن بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات، ومميعات الدم والمنشطات، وعقاقير الأمراض النفسية والعصبية من شأنها أن تسبب توقف في النبض عند الجنين؛ وذلك لأن المواد الفعالة بها لها تأثير أكبر من أن يتحمله الجنين؛ ولذلك لا يجب تناول أي دواء أثناء الحمل إلا بتوجيه من طبيب.

سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني المتعلق بالتخصيب

قد يكون ما حدث أثناء تخصيب البويضة هو سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني؛ حيث وضح الأطباء أن تخصيب البويضة يتم بواسطة الحيوانات المنوية، وبعدها يحدث دمج لكروموسومات الزوجين، وهنا قد يحدث خلل في عدد الكروموسومات يؤدي إلى توقف نبض الجنين، كما أن عملية التخصيب يعقبها انغراس البويضة في الرحم، ولو لم تتمكن البويضة من الانغراس بشكل جيد في الرحم، فهذا الأمر يؤدي لتوقف نبض الجنين بسبب حركته الغير مستقرة، ويمكن للأطباء تقديم بعض المساعدة هنا لو تم اكتشاف الخلل في وقت مبكر.

سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني المتعلق بالرحم

مشاكل الرحم قد تكون أحد أسباب توقف قلب الجنين في الشهر الثاني؛ فعلى مدار الأعوام السابقة، سجل الأطباء العديد من حالات توقف النبض المتعلقة بالرحم، وتحدث هذه المشكلات غالباً بسبب صغر حجم الرحم؛ وهو ما يسبب توقف النبض دائماً لو كان الحمل بتؤام، وبجانب صغر حجم الرحم، هناك أيضاً حالات تنتج عن التشوهات في الرحم، أو تعرض الرحم لفيروسات، وقد يحدث توقف النبض نتيجة ظهور أورام أو ألياف داخل الرحم، وبنسبة كبيرة يحدث توقف النبض في الحالات الناتجة عن مشاكل الرحم بشكل تدريجي، وهو ما يسمح للأطباء بالتعامل معه في معظم الحالات.

سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني المتعلقة بالحبل السري

بكل أسف يعد الحبل السري سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني من حالات حمل كثيرة، ويحدث الأمر هنا نتيجة لقصر طول الحبل السري بدرجة تمنع الجنين من حرية الحركة وهذا قد يسبب توقف النبض، كما أن طول الحبل السري مع كثرة السائل المحيط بالجنين أيضاً قد يؤديان إلى توقف النبض؛ حيث يساعد السائل على حركة الجنين بشكل كبير، ومع طول الحبل السري، يواجه الجنين حالة من الاختناق نتيجة التفاف الحبل السري عليه، وغالباً ما يحدث توقف النبض في هذه الحالات بصورة مفاجئة لا يستطيع الأطباء التعامل معها.

سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني المتعلق بمرض الأم

مرض الأم أحياناً قد يكون سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني، وذلك قد يحدث أما للإصابة بمرض عادي وعدم الحرص على تناول الأدوية، أو الإصابة بمرض مناعي؛ وبالتالي تصبح الأم أكثر عرضة للفيروسات، وهنا قد تتعافى الأم لقدرتها على ذلك بينما يتوقف نبض الجنين بسبب ضعفه، وثمة العديد من الأمراض التي من المحتمل أن تسبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني أبرزها الضغط والسكري وأمراض القلب والأعصاب.

هل يمكن أن يعود نبض الجنين بعد التوقف في الشهر الثاني؟

والآن وبعد أن تعرفنا على سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني، دعونا نجيب على واحد من أكثر الأسئلة الشائعة وهو المتعلق بعودة النبض بعد توقفه، والحقيقة أن الجواب على هذا السؤال هو أنه لا يعود بعد التوقف في معظم الأحيان، والتدخل الطبي الذي نقصده هو ذلك التدخل الذي يحدث في حالات توقف النبض التدريجية، والتي تتعلق بأسباب ظاهرة يمكن التعامل معها، أما في حالات توقف نبض الجنين التي تحدث فجأة، فغالباً ما يعجز الأطباء عن التعامل معها، وبخصوص ما ينتشر حول بعض الحالات التي عاد فيها النبض بعض التوقف، فقد ذهب فريق كبير من الأطباء إلى أن ذلك الأمر لم يكن في حقيقته توقفًا في النبض، بل كان خطأ في الملاحظة والقياس.

ختاماً، تعرفنا في سطور مقالنا هذا على سبب توقف نبض الجنين في الشهر الثاني، وذلك بعدما عرضنا الأسباب المتعلقة بالغذاء والدواء والمرض والرحم، بالإضافة إلى الأسباب المتعلقة بالحبل السري، ونأمل أن يكون ما قد ذكرناه مفيداً لكم.