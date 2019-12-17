سبراي الصبار لتثبيت الماكياج
المقادير:
مياه نقية
بندق الساحرة (مطهر للجلد ، يمنع انسداد المسام ، يعمل كمواد حافظة)
عصير الصبار العضوي (يثبت الماكياج)
زيت شجرة الشاي الأساسي (اختياري)
الطريقة:
تغسل زجاجة الرش بالماء الساخن أو الماء الفاتر. باستخدام القمع ، يخلط الماء والبندق وعصير الصبار في زجاجة رش صغيرة ويخلط جيدا.
يُضاف زيت اللافندر الأساسي ويُهز حتى يُدمج. رج العبوة جيدًا لتخلط جميع المكونات قبل استخدامها كرذاذ مثبت للماكياج.
للاستخدام ، قم بالرش على الوجه ثلاث إلى أربع مرات بعد وضع المكياج. رج العبوة جيدًا قبل كل استخدام.[MA1]
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