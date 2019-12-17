سبراي الصبار لتثبيت الماكياج

المقادير:

مياه نقية

بندق الساحرة (مطهر للجلد ، يمنع انسداد المسام ، يعمل كمواد حافظة)

عصير الصبار العضوي (يثبت الماكياج)

زيت شجرة الشاي الأساسي (اختياري)

الطريقة:

تغسل زجاجة الرش بالماء الساخن أو الماء الفاتر. باستخدام القمع ، يخلط الماء والبندق وعصير الصبار في زجاجة رش صغيرة ويخلط جيدا.

يُضاف زيت اللافندر الأساسي ويُهز حتى يُدمج. رج العبوة جيدًا لتخلط جميع المكونات قبل استخدامها كرذاذ مثبت للماكياج.

للاستخدام ، قم بالرش على الوجه ثلاث إلى أربع مرات بعد وضع المكياج. رج العبوة جيدًا قبل كل استخدام.[MA1]

[MA1]