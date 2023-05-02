البوابة - سبرنج ريزوتو طبق أرز كريمي مع الخضار المقرمشة. وصفة شهية من المطبخ الإيطالي مناسبة لفصل الربيع ومحضرة بالخضار الطازجة مزودة بالكثير من المعادن والفيتامينات والألياف المهمة. مناسبة بشكل خاص للنباتيين.
ريزوتو هو طبق أرز دسم شهي مصنوع من أرز Arborio الإيطالي قصير الحبة الذي يزرع في منطقة Piemonte بشمال إيطاليا. الأرز نفسه نشوي بدرجة كافية لجعله سميكًا ويشكل صلصة خاصة به.
سبرنج ريزوتو مع الخضار الطازجة
المكونات:
- 36 أوقية مرق الخضار
- 2 كراث
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- 18 أونصة من الهليون الأخضر
- 2 عود كرفس
- 1 ليمون عضوي
- 9 أوقية أرز ريزوتو
- 9 أوقية من البازلاء الثلجية
- 1 أوقية سبانخ
- 9 أوقية بازلاء (مجمدة)
- 2 ملعقة كبيرة خميرة
- ملح - فلفل
سبرنج ريزوتو مع الخضار الطازجة
خطوات التحضير:
- يُسخن المرق في قدر ، ويُغلى المزيج مرة واحدة ويُترك دافئًا على نار خفيفة إلى متوسطة.
- يقشر الكراث ويقطع جيدًا. يغسل الهليون وتقطع الأطراف القاسية ويقشر الثلث السفلي من أعواد الهليون. تقطع أطراف الهليون وتوضع جانبا. ينظف الكرفس ويغسل ويقطع. يشطف الليمون تحت الماء الساخن ، ويفرك ويبرش القشر. نقطع الليمون إلى نصفين ، ونعصر العصير ونضع عصير الليمون جانبًا.
- تسخن ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبيرة ويقلى الكراث وشرائح الهليون والكرفس على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. يُضاف قشر الليمون والأرز ويُقلى لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى يصبح الأرز شفافًا.
- يضاف عصير الليمون و 3 أونصات من مرق الخضار ويقلل على نار خفيفة. يضاف ما يكفي من المرق لتغطية كل شيء. يُضاف المرق تدريجياً مع التحريك من حين لآخر لمدة 15 دقيقة.
- في هذه الأثناء ، يسخن الزيت المتبقي في مقلاة وتقلى أطراف الهليون على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. تنظف البازلاء، ثم تغسل وتقطع بالطول إلى شرائح. يغسل السبانخ وتترك لتجف.
- تضاف البازلاء والسبانخ والبازلاء إلى الريزوتو ويُطهى لمدة 5 دقائق أخرى. يقلب في رقائق الخميرة ويتبل بالملح والفلفل. يُقسّم الريزوتو على 4 أطباق ، يُغطى بأطراف الهليون ويُقدّم.
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