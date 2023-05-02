سبرنج ريزوتو مع الخضار الطازجة

يُسخن المرق في قدر ، ويُغلى المزيج مرة واحدة ويُترك دافئًا على نار خفيفة إلى متوسطة

يُسخن المرق في قدر ، ويُغلى المزيج مرة واحدة ويُترك دافئًا على نار خفيفة إلى متوسطة .

يُسخن المرق في قدر ، ويُغلى المزيج مرة واحدة ويُترك دافئًا على نار خفيفة إلى متوسطة .

يُسخن المرق في قدر ، ويُغلى المزيج مرة واحدة ويُترك دافئًا على نار خفيفة إلى متوسطة .

يُسخن المرق في قدر ، ويُغلى المزيج مرة واحدة ويُترك دافئًا على نار خفيفة إلى متوسطة .

يقشر الكراث ويقطع جيدًا. يغسل الهليون وتقطع الأطراف القاسية ويقشر الثلث السفلي من أعواد الهليون. تقطع أطراف الهليون وتوضع جانبا. ينظف الكرفس ويغسل ويقطع. يشطف الليمون تحت الماء الساخن ، ويفرك ويبرش القشر. نقطع الليمون إلى نصفين ، ونعصر العصير ونضع عصير الليمون جانبًا

يقشر الكراث ويقطع جيدًا. يغسل الهليون وتقطع الأطراف القاسية ويقشر الثلث السفلي من أعواد الهليون. تقطع أطراف الهليون وتوضع جانبا. ينظف الكرفس ويغسل ويقطع. يشطف الليمون تحت الماء الساخن ، ويفرك ويبرش القشر. نقطع الليمون إلى نصفين ، ونعصر العصير ونضع عصير الليمون جانبًا .

يقشر الكراث ويقطع جيدًا. يغسل الهليون وتقطع الأطراف القاسية ويقشر الثلث السفلي من أعواد الهليون. تقطع أطراف الهليون وتوضع جانبا. ينظف الكرفس ويغسل ويقطع. يشطف الليمون تحت الماء الساخن ، ويفرك ويبرش القشر. نقطع الليمون إلى نصفين ، ونعصر العصير ونضع عصير الليمون جانبًا .

يقشر الكراث ويقطع جيدًا. يغسل الهليون وتقطع الأطراف القاسية ويقشر الثلث السفلي من أعواد الهليون. تقطع أطراف الهليون وتوضع جانبا. ينظف الكرفس ويغسل ويقطع. يشطف الليمون تحت الماء الساخن ، ويفرك ويبرش القشر. نقطع الليمون إلى نصفين ، ونعصر العصير ونضع عصير الليمون جانبًا .

يقشر الكراث ويقطع جيدًا. يغسل الهليون وتقطع الأطراف القاسية ويقشر الثلث السفلي من أعواد الهليون. تقطع أطراف الهليون وتوضع جانبا. ينظف الكرفس ويغسل ويقطع. يشطف الليمون تحت الماء الساخن ، ويفرك ويبرش القشر. نقطع الليمون إلى نصفين ، ونعصر العصير ونضع عصير الليمون جانبًا .

تسخن ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبيرة ويقلى الكراث وشرائح الهليون والكرفس على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. يُضاف قشر الليمون والأرز ويُقلى لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى يصبح الأرز شفافًا

تسخن ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبيرة ويقلى الكراث وشرائح الهليون والكرفس على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. يُضاف قشر الليمون والأرز ويُقلى لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى يصبح الأرز شفافًا .

تسخن ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبيرة ويقلى الكراث وشرائح الهليون والكرفس على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. يُضاف قشر الليمون والأرز ويُقلى لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى يصبح الأرز شفافًا .

تسخن ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبيرة ويقلى الكراث وشرائح الهليون والكرفس على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. يُضاف قشر الليمون والأرز ويُقلى لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى يصبح الأرز شفافًا .

تسخن ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبيرة ويقلى الكراث وشرائح الهليون والكرفس على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق. يُضاف قشر الليمون والأرز ويُقلى لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى يصبح الأرز شفافًا .