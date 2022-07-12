سبرينج رولز على الطريقة الفيتنامية تعتبر لفائف الربيع أو سبرينج رولز هذه تغييرًا منعشًا عن الأصناف المقلية المعتادة . إنها رائعة كمقبلات باردة في فصل الصيف ، وهي لذيذة مغموسة في واحدة أو كلا الصوصين.

سبرينج رولز على الطريقة الفيتنامية

المكونات:

2 أوقية أرز شعيرية

8 رقائق عجينة الأرز (جاهزة)

8 حبات جمبري مطبوخة كبيرة - مقشرة ومقطعة إلى نصفين

1 ملعقة كبيرة ريحان تايلاندي طازج مفروم

3 ملاعق كبيرة من أوراق النعناع الطازجة المفرومة

3 ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة طازجة

2 ورق خس صيني مقطع

4 ملاعق صغيرة صلصة السمك

نصف كوب ماء

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

1 حص ثوم مفروم

2 ملاعق كبيرة سكر أبيض

نصف ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل الحار والثوم

3 ملاعق كبيرة صلصة الهويسين

1 ملعقة صغيرة فول سوداني مفروم ناعم

سبرينج رولز على الطريقة الفيتنامية

الطريقة:

الخطوة 1

يغلى الماء في قدر متوسط ​​الحجم. يُسلق الأرز الشعيرية من 3 إلى 5 دقائق أو حتى ينضج ، ويُصفى.

الخطوة 2

املأ طبق ضحل كبير بالماء الدافئ. تغمس رقائق الأرز بشكل مسطح في الماء الساخن لمدة ثانية واحدة حتى تصبح طرية. توضع على سطح جاف ثم على التوالي في منتصف الدائرة يوضع القليل من الروبيان وحفنة من الشعيرية والريحان والنعناع والكزبرة والخس. تطوى الجوانب للداخل ، ثم تلف بإحكام لعمل لفائف سبرينغ رول. كرر مع باقي المكونات.

الخطوة 3

في وعاء صغير، اخلطي صلصة السمك والماء وعصير الليمون والثوم والسكر وصلصة الفلفل الحار.

الخطوة 4

في وعاء صغير آخر، اخلطي صلصة الهويسين والفول السوداني.

الخطوة 5

قدمي لفائف السبرينج رول مع صلصة السمك وخلطة صلصة الهويسين.

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