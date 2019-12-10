ستة أعشاب للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر أمراض نمط الحياة شيوعًا. يمكن أن تؤدي كلتا الحالتين ، إذا لم تتم معالجتهما على الفور ، إلى مشكلات صحية كبيرة أخرى مثل السكتة الدماغية وضعف البصر والنوبات القلبية وتلف الكلى وفشل القلب الاحتقاني والخرف الوعائي وأمراض الأوعية الدموية الطرفية وغيرها.

وبالتالي ، من المهم للغاية مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم لديك. الأشخاص الذين تم تشخيصهم بأي من هذين المرضين غالبا ما يأخذون أدوية منتظمة. على الرغم من أهمية تناول الأدوية ، إلا أن بعض الأعشاب تعد بالسيطرة على مرضك. فيما يلي قائمة بالأعشاب الخمسة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على مرض السكري وارتفاع ضغط الدم:

الريحان

تولسي أو الريحان يعمل العجائب في خفض ضغط الدم. يحارب الأوجينول الكيميائي الموجود في الريحان المواد التي تشد الأوعية الدموية وبالتالي تساعد في تقليل ضغط الدم. أسهل طريقة لاستهلاك الريحان هي إضافته إلى الشاي العادي أو صنع الشاي الريحان عن طريق إضافة أوراقه إلى الماء المغلي.

الثوم

مع بداية فصل الشتاء ، يزداد استهلاك الثوم تلقائيًا. الثوم لا يعطي طعامك نكهة فحسب ، بل له أيضًا العديد من الفوائد الصحية. لديه القدرة على خفض ضغط الدم عن طريق زيادة أكسيد النيتريك في الجسم. تسبب المادة الأوعية الدموية في الاسترخاء والتمدد ، مما يقلل من ضغط الدم ويسمح للدم بالتدفق بحرية.

القرفة

من صناعة الكعك إلى الكاري ، تعتبر القرفة من التوابل الشائعة في المطبخ الاسيوي. التوابل مفيدة للغاية في خفض ضغط الدم. وجدت دراسة أجريت على القوارض أن مستخلص القرفة يخفض من ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة. على الرغم من أن المستخلص أعطى عن طريق الوريد.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب يعرف باسم الكركمين ، والذي أظهر أنه يتحكم في مستويات السكر في الدم ويمنع ظهور مرض السكري. في دراسة استمرت تسعة أشهر ، تم اعطاء 240 مشاركًا ممن لديهم مرض ما قبل السكري كبسولات الكركمين يوميًا. هؤلاء الأشخاص لم يصابوا بداء السكري بحلول نهاية تسعة أشهر.

الحلبة

الحلبة مفيدة لمرض السكري وقد ثبت ذلك من خلال كل من الدراسات الحيوانية والبشرية. في دراسة أجريت على 25 شخصًا مصابون بداء السكري من النوع 2 ، وجد الباحثون أن بذور الحلبة لها تأثير رائع في التحكم في مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل

الزنجبيل تابل أساسي في العلاجات القديمة. الزنجبيل يساعد على الهضم ويقلل من مستويات السكر في الدم. مستخلص الزنجبيل يساعد على خفض الكولسترول والدهون الثلاثية. السكري يمكن ان يسبب الارتجاع المريئي، والزنجبيل يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي.