ستة حقائق مفاجئة عن اللوز النيء

اللوز النيء وجبة خفيفة وصحية لتخفيف الوزن ومن المعروف أيضا أنها تعزز صحة القلب. اللوز مليء بالطاقة والعناصر المغذية وبالتالي فهو على قائمة أفضل 50 أطعمة صحية في كل العصور. إذا كنت تحب اللوز أيضًا ، فإليك قائمة تضم ستة حقائق مفاجئة حول اللوز يجب أن تعرفها.

ينتمي اللوز إلى عائلة الخوخ

اللوز هو ثمرة شجرة اللوز ذات القشرة الصلبة ، وهي عضو من عائلة اشجار الخوخ. وكأقارب فأن اللوز والفواكه هم من نفس العائلة ، وبالتالي يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية مماثلة. يمكنك أيضًا اختبار نفسك لمعرفة ما إذا كنت تعاني من حساسية من اللوز.

اللوز أقل المكسرات بالسعرات الحرارية

اللوز هو أقل المكسرات بالسعرات الحرارية 28 غرام من اللوز يحتوي على 160 سعرة حرارية فقط. يحتوي اللوز أيضًا على كمية أكبر من الكالسيوم أكثر من أي نوع آخر من الجوز. لديه أيضا 9 غرامات من الدهون الأحادية المشبعة الصحية للقلب ، 6 غرامات من البروتين و 3.5 غرام من الألياف لكل 30 غراما.

من الأفضل استهلاكها خامًا

يتم تسخين المكسرات المحمصة المتوفرة في السوق عن طريق الدهون أو بعض الدهون غير الصحية الأخرى. اللوز هو دائما خيارا أفضل.

اللوز الخام ليست في الواقع الخام

تم تعقب حالتان من التلوث بالسالمونيلا عامي 2001 و 2004 على التوالي لكمية من اللوز من كاليفورنيا. منذ ذلك الحين ، أمرت وزارة الزراعة الأمريكية ببسترة اللوز قبل بيعه للجمهور. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على العديد من طرق البسترة التي يمكن أن تساعد في الحد من التلوث المحتمل في اللوز.

يمكنك صنع حليب اللوز في المنزل

نعم، يمكنك صنع حليب اللوز في المنزل. كل ما تحتاج اليه هو بعض اللوز ومحليات حسب رغبتك. بعض الماء وخلاط كهربائي.

اللوز غني بمواد مضادات للامراض

وفقا لبحث اجري عام 2006، 30 غراما من اللوز يمكن أن يحتوي على كمية من البوليفينولات ومضادات الاكسدة التي تساعد في محاربة السرطان وامراض القلب.