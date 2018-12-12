سرطان الأمعاء الدقيقة: أسبابه، أعراضه، تشخيصه الطبي!

من سرطان الأمعاء الدقيقة البدانة المفرطة المرضية

مرض سرطان الأمعاء الدقيقة هو عبارة عن مجموعة من الخلايا السرطانية الخبيثة التي تصيب الأمعاء الدقيقة، وهي القناة الهظمية التي تَصلُ بين المعدةِ والأمعاء الغليظة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أسباب مرض سرطان الأمعاء الدقيقة وأعراضه، وتشخيص هذا المرض:

أسباب مرض سرطان الأمعاء الدقيقة:

1- الدهون المشبعة، وهي الدهون الموجودةِ باللحوم الحمراء والمُصنعةِ والفقيرة بالألياف، كاتباع نظام غذائي يُركز على هذه الأطعمة بكثرةٍ.

2- عدم المقدرة على هضم مادة الغلوتين، وقد تسمى بمرض حساسية القمح.

3- التهاب الأمعاء الدقيقة والغليظةِ، وهو ما يُسمى بمرض (كرون).

4- البدانة المفرطة المرضية.

5- الخمول وعدم ممارسة الرياضة.

6- التدخين المُفرط وتناول الكحول.

7- التاريخ العائلي، وهو أن يكون مرض سرطان الأمعاء الدقية متوارث في العائلة.

أعراض مرض سرطان الأمعاء الدقيقة:

- ألم شديد وتشنجات في البطن مع حدوث انتفاخ.

- الدم في البراز دون أعراض البواسير، أو تقرحات.

- فقدان الوزن بسرعة دون اتباع اي حمية غذائية.

- وجود كُتلة في البطن.

التشخيص الطبي لمرض سرطان الأمعاء الدقيقة:

اختبار الدم في البراز، ويمكن القيام بهِ في المنزل.

الأشعة السينية الخاصة بالأمعاء.

فحص وظائف الكبد.

التصوير بالرنين المغناطيسي.

التنظير.

الخطة العلاجية المُتَبعة:



ويُتَبع خِطة علاجية وفقاً لحالة المريضِ، ومدى انتشار المرض في جسمهِ، وفي أغلب الأحيان يكون العلاج عن طريق:

- العمليات الجراحية، وهي الطريقة المتبعةِ لاستئصال الجزء المُصاب.

- العلاج الإشعاعي، ويُستخدم لتدمير الخلايا السرطانية.

- العلاج الكيماوي.

ويرجع مدى النجاح في العلاج من سرطان الأمعاء الدقيقة، وفقاً الى المُدة التي اكتشف فيها المرض، ومدى انتشار المرض في الجسم، ومدى قابلية الجسم في تَقبل العلاج والتفاعل معه، بالإضافة للوضع النفسي للمريض وقوة إرادته وعزيمته في التخلصِ من المرض، والرجوع للحياةِ من جديد.

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