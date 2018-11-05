كل ما تريد معرفته عن "سرطان الثدي عند الرجال"
سرطان الثدي هو مرض نادر أن يحدث عند الرجال ، غالباً يحدث عند الرجال بين عمر ( 60 – 70 )، هذا السرطان لدى الرجال يشكل أقل من واحد بالمئة من جميع حالات الإصابة به .
عوامل الخطورة التي تتعلق بسرطان الثدي لدى الرجال:
1- التعرض المستمر للأشعاع.
2- وجود وراثة وتاريخ في العائلة بالإصابة بسرطان الثدي.
3- إرتفاع في مستوى هرمون الإستروجين لدى الرجل .
أعراض وعلامات الإصابة بـ سرطان الثدي عند الرجال:
- حدوث تغير في شكل وحجم الثدي .
- ظهور كتل أو تغيرات تحدث في حلمة الثدي، أو تغيرات في جلد الثدي .
- وجود إفرازات سائلة تخرج من حلمة الثدي .
- حدوث احمرار وألم والإحساس بالحرارة .
التشخيص لـ سرطان الثدي لدى الرجال:
في حال ظهور الأعراض والعلامات لدى الرجل يمكن للرجل أن يكون مصاب فعلياً بسرطان الثدي ، أو تكون غير ناتجة عن هذا السرطان ، فمن الواجب استشارة الطبيب .
تحديد مراحل الإصابة بـ سرطان الثدي لدى الرجال:
إذا كان الرجل مصاب بهذا السرطان ، فالطبيب المختص يحدد مرحلة السرطان ، تحديد المراحل يتم من أجل معرفة انتشار المرض وفي أي أجزاء الجسم التي إنتشر فيها ، ومدى معالجة الطبيب له، تحديد المراحل يتم بإستخدام الأرقام عادةً من (0 – 4 ) إذا كان الرقم منخفض دل أن المرض في مرحلة مبكرة . الطبيب يحاول معرفة الآتي:
- مدى حجم الورم السرطان قد إنتشر في الأنسجة القريبة .
- أجزاء الجسم التي إنتشر فيها السرطان .
- سرطان الثدي من المحتمل أن ينتقل وينتشر إلى العظام ، أو الكبد والرئتين والدماغ .
طرق علاج سرطان الثدي لدى الرجال:
1- المعالجة الكيميائية.
2- المعالجة الإشعاعية.
3- المعالجة الهرمونية.
4- مزيج من هذه المعالجات، لكن إذا وصل المرض لمراحل متقدمة فهي تعتمد عادة على استئصال الثدي بالكامل لديهم .
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