طبيب البوابة: أعراض الإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي هو نوع من أنواع السرطان الذي يؤثر على خلايا الثدي. سرطان الثدي يؤثر على المرأة في المقام الأول، ولكن من الممكن أن يؤثر على الرجال كذلك. وسرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء. إذا كنت تشكين أنك مصابة بسرطان الثدي، قومي بزيارة الطبيب فورا. الاكتشاف المبكر، يعني علاج أفضل.

وللتحقق من الإصابة بسرطان الثدي فسوف يقوم الطبيب بإجراء فحص للثدي للتحقق من أي كتل أو شذوذ. وسوف يرغب طبيبك أيضا في تنفيذ بعض الفحوصات التصويرية. تشمل الفحوصات التصويرية فحص الماموجرام، وهي الأشعة السينية المصممة خصيصا للكشف عن أي شذوذ في الثدي. قد يطلب الطبيب أيضا إجراء الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. وفي بعض الحالات، قد يرغب الطبيب في أخذ عينة من نسيج الثدي وفحصها تحت المجهر.

الاعراض:

وجود تورم في الثدي أو الإبط.

انعكاس الحلمة.

تورم جزء من الثدي أو الثدي كله.

ألم في الثدي أو الحلمة.

إفرازات من الثدي .

تغيرات الجلد في الثدي أو الحلمة من شقوق، احمرار أو تقشر.