طبيب البوابة: احذري هذه الأطعمة الستة في مطبخك فهي سرطانية

هذه الأطعمة سرطانية احذروها

هناك العديد من عوامل الخطر المسؤولة عن التسبب في السرطان. ويعتقد أن نمط حياتك، وتاريخك العائلي، وعمرك، وعاداتك وبعض الظروف الصحية معينة تزيد من مخاطره. ولكن السبب الرئيس الذي غاب عنك هو عاداتك الغذائية. وقد أجريت العديد من الدراسات التي كشفت عن كيفية تناول أنواع معينة من الأطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وفقا للبحث ، يمكن منع واحد من كل 10 حالات السرطان فقط عن طريق تناول النوع الصحيح من الطعام. لذا ، ما هي الأنواع التي يجب تجنبها؟

الزيوت المهدرجة

هذه الزيوت تحتوي على دهون غير مشبعة. تعتبر الزيوت المهدرجة ، مثل الزيوت النباتية ، أسوأ زيوت الطبخ من قبل خبراء الصحة. في الواقع ، يرى الخبراء أنه لا توجد كمية آمنة من الزيوت المهدرجة التي يمكن استخدامها. لذلك ، للحد من خطر الإصابة بالسرطان ، يجب عليك تجنب الزيوت المهدرجة تمامًا.

رقائق البطاطا

رقائق البطاطا المقلية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. لأن هذه الأنواع من الأطعمة السريعة يتم طهيها عادة في الزيوت المهدرجة وتحتوي على كمية عالية من الملح. لا تزيد هذه الأطعمة من خطر ارتفاع ضغط الدم بل يمكن أن تسبب غيرها من المضاعفات الصحية الخطيرة ، كما يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أيضا. وفقا للمعهد الوطني للسرطان ، تحتوي البطاطا المقلية ورقائق البطاطا على مادة الأكريلاميد ، وهي مادة كيميائية موجودة في دخان السجائر والنفايات الصناعية. وقد أظهرت الدراسات أن وجود هذه المادة الكيميائية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

اللحوم المصنعة

يقول الخبراء إن اللحوم المجهزة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 67 في المائة. تجنب تناول اللحوم المصنعة وتناول اللحوم الخالية من النترات.

السكر المكرر

يزيد السكر المكرر أيضا من خطر الاصابة بالسرطان. السكر المكرر هو المسؤول عن ارتفاع مستويات الأنسولين ، والذي بدوره يساهم في نمو الخلايا السرطانية. يعتبر الفركتوز ، الموجود في السكر المكرر ، من مسببات السرطان الرئيسة لأنه يحتوي على لون كراميل ، وهو مادة مسرطنة. تجنب وجود السكريات المكررة والبحث عن خيارات حلوة صحية. يمكنك استشارة أحد الخبراء لمعرفة مجموعة متنوعة من خيارات السكر الصحي.

الكائنات المعدلة وراثيا (GMOs)

من المعروف أن الكائنات المعدلة وراثيا تزيد من نمو الخلايا السرطانية. المواد الكيميائية التي تستخدم في زراعة أنواع معينة من الفواكه والخضروات ضارة للجسم ويمكن أن تكون مسؤولة عن نمو الورم السريع. تجنب هذه الأطعمة وبدلاً من ذلك ، تناول الفواكه والخضروات العضوية المزروعة.