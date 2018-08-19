نصائح هامة قبل السفر إلى أذربيجان

رحلة إلى هذا البلد الأوروبيّ الشرقيّ ستشبع شغف محبّي الطبيعة والآثار

رحلة إلى هذا البلد الأوروبيّ الشرقيّ ستشبع شغف محبّي الطبيعة والآثار. تعرف هذه البلد الجميلة بجمهوريّة الشعلة الأبديّة، فأذربيجان، وعاصمتها باكو، تجمع بين عراقة بار يس وحداثة دبيّ، وهي حتمًا مبهرة بمبانيها ومتاحفها وقلاعها وقصورها التاريخيّة، أمّا نماذجها المعماريّة الفذّة ستجعلك تحلّق في عوالم من الإبداع والمتعة.

كما توفر للجميع تجربة استجمام استثنائيّة في مختلف الشواطئ والمرافق السياحيّة ومراكز التدليك الطبي والعلاج بالطين البركانيّ . أمّا الأطفال فلهم نصيب وافر من المرافق الترفيهيّة .

قبل السفر الى اذربيجان:

اذربيجان هي دولة اسلامية يمثل المسلمون الغالبية العظمى من عدد السكان ويغلب على المسلمين من هم من الطائفة الشيعية بنسبة 90% اما 10% فهم سنّة. العملة الرسمية في اذربيجان هي المنات.

بالنسبة للغة فإن اللغة الرسمية هي الاذرية وتعتبر قريبة من اللغة التركية القديمة كما انها قريبة من اللغة الروسية التي تعتبر لغة دارجة لدا السكان. ولكن لا تقلق فهناك نسبة لا بأس بها من السكان يتحدثون اللغة الانكليزية.

المواصلات ممتازة فهي مدعمة بشبكة خطوط مترو حديثة بالإضافة الى الحافلات العامة وسيارات الاجرة وتعتبر تكلفة السياحة في اذربيجان بالنسبة الى المواصلات رخيصة نظراً لتوفر ورخص الوقود.

اخيراً فنادق اذربيجان تعتبر من افخم الفنادق وارقاها بعضها ذو تكلفة عالية جداً ويمكنك ان تجد ما هو اقتصادي.

ما هي مواسم السياحة في اذربيجان ؟

يتميز طقس اذربيجان بما في ذلك العاصمة باكو بالحرارة صيفاً والبرودة شتاءاً، حيث يمتد فصل الصيف من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر، في حين يستمر فصل الشتاء من نوفمبر حتى مارس.

في شهر يناير تسقط الثلوج بغزارة ويعد أفضل وقت لزيارة العاصمة باكو من شهر يناير إلى أبريل وخلال اشهر سبتمبر وأكتوبر، حيث يكون المناخ مناسباً لزيارة الاماكن السياحية في اذربيجان

أجمل مدن اذربيجان السياحية:

باكو

مدينة باكو العاصمة من اجمل الاماكن السياحية في اذربيجان حيث تمتزج المعالم الحديثة من المدينة مع اجزائها الأثرية والتاريخية لتبهر بذلك السياح بوجهها العصري وروحها التاريخية العريقة

قوبا

تعد مدينة قوبا Quba من أشهر الاماكن السياحية في اذربيجان والتي تقع في شمال البلاد، وأهم مدنها عاصمتها التي تحمل اسمها وهي مدينة قوبا التي تحتضن بين طياتها تاريخًا عريقًا.

وتتضمن السياحة في اذربيجان قوبا العديد من المباني والمعابد التاريخية، والمساجد الأثرية، والحمامات القديمة، وتشتهر المدينة بوفرة أراضيها الخصبة وطبيعتها الخضراء وحرفها اليدوية.

غابالا

تعتبر من أهم وجهات السياحة في اذربيجان التاريخية وأقدم مناطقها على الإطلاق. تمتاز مدينة غابالا أذربيجان بغاباتها الخضراء من أشجار الجوز والكستناء، إلى جانب ما تحتضنه من معالم تاريخية ومنشآت حديثة مثل مدينة غابالاند الترفيهية.

تتميز بظروفها المناخية الفريدة، وطبيعتها التي تتضمن الشلالات والأنهار والينابيع الجبلية، وألوان خضرتها الداكنة التي تتميز بها منتزهات المدينة.