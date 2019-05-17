سلبيات الشخصيات في الحب حسب الأبراج

يملك كل منا جانبا مظلما، خاصة في العلاقات العاطفية، فهل سألت نفسك يوما ما هو جانبك المظلم؟ حدد برجك لتصل إلى جانبك المظلم ومساوئك في العلاقة العاطفية.

– “أبحث عن علاقة مثالية وأعلم أنها غير موجودة” (الحوت– الميزان– العذراء– السرطان)

هذه المجموعة من الأبراج تبحث عن علاقة مثالية، لكنها بعقلها وتفكيرها الناضج تعرف أنه لا وجود لهذه العلاقة المثالية في هذه الحياة، لكنهم دائما ما يشعرون بأنهم من الممكن أن يصبحوا الاستثناء في هذا العالم، لذلك ربما نجد كثيرين منهم يهدرون حياتهم وراء هذه الكذبة.

– “أنا صعب في العلاقة العاطفية لكن لا يمكنني فعل شيء” (الجوزاء– الجدي– العقرب– الثور)

أما هذه الأبراج فلديها مشكلة أكبر، وهي أنهم يجدون صعوبة أن يكونوا أشخاصا صالحين داخل العلاقة، فهم إما شخصيات متقلبة ومتعبة مثل الجوزاء، وإما لديهم برود يقتل العلاقة مثل الجدي، وإما لا يتوقفون عن الشك مثل العقرب، أو قد لا يكتفون بسهولة مثل الثور، وهذه الصفات كلها هم غير قادرين على إصلاحها.

– “أخشى أن أحب أخشى أن أتعلق أخشى أن أتعمق” (الدلو– الأسد– الحمل– القوس)

وأخيرا هذه المجموعة من الأبراج التي تتسم جميعها بروح الانطلاق والحرية، التي تجعلهم يكرهون فكرة الوقوع في الحب، خاصة أنهم يخفون تحت هذه الصورة النمطية للشخص الكاره للارتباط، شخصا عاطفيا يتعلق بسهولة ويتحكم فيه قلبه بسهولة.

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