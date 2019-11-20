سلطة الأفوكادو والجمبري

يعتبر الأفوكادو من الأغذية الصحية لأنه غني بالدهون الصحية والفيتامينات والأملاح والبروتين.

المقادير:

4 حبات أفوكادو

1/4 كيلو جرام جمبري بدون قشر

حبة بصل صغيرة مقطعة ناعمًا

عودين من الكرفس الفرنسي مقطع مكعبات

أوراق كسبرة خضراء

1/3 كوب مايونيز

تتبيلة الجمبري

4 ملاعق عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقتي خل

1/2 ملعقة صغيرة كمون

ملح و فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

ملعقة كبيرة بابريكا

الطريقة:

تبلي الجمبري في وعاء متوسط واتركيه ربع ساعة ليشرب التتبيلة.

قسمي حبات الأفوكادو نصفين وانزعي النواة بطرف سكين لتصبح ثمرة الأفوكادو مثل قاربين لنضع بهما مكونات السلطة. ثم ضعي نقاط من الليمون فوق الثمار حتى تظل زاهية اللون.

ضعي الجمبري في طاسة قلي على نار متوسطة وقلبي 5 دقائق ثم أضيفي مكعبات الكرفس ثم غطيه حتى يشرب كل صوص التتبيل.

إمزجي الجمبري مع المايونيز والبصل المفري وقلبي لتختلط المكونات جيدًا.

إملأي قوارب الأفوكادو بالجمبري والماييونيز والكرفس وزيني بأوراق الكسبرة الخضراء.

رصي الوحدات في طبق التقديم وقدميها في الحال بالهنا والشفا.

يمكنكِ وضعها بالبراد لمدة ساعة وتقديمها باردة.