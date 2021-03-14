سلطة الأورزو الإيطالية

سلطة ال أورزو الإيطالية طبق جانبي سهل وسريع..

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المكونات:

الخل الإيطالي

¼ كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة خل نبيذ أحمر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خلطة توابل إيطالية

1/8 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1 ملعقة صغيرة سكر

السلطة:

1 كوب أورزو (غير مطبوخ)

1 علبة من الحمص

4 أوقيات السبانخ الطازجة

2 فلفل أحمر محمص

1/3 كوب زيتون كالاماتا

½ علبة من أرباع قلوب الخرشوف

1 لتر طماطم كرزية

الطريقة:

حضري صلصة الخل أولاً حتى يكون لدى النكهات وقت للخلط. يُضاف زيت الزيتون وخل النبيذ الأحمر وعصير الليمون ومزيج التوابل الإيطالية ومسحوق الثوم والملح وديجون والسكر في وعاء أو برطمان. اخفق المكونات معًا أو أغلق البرطمان ورجها حتى تمتزج. ضع الصلصة جانبًا.

اطبخي لسان العصفور وفقًا لتوجيهات العبوة (اغلي حتى تصبح طرية) صفي لسان العصفور في مصفاة واشطفه بالماء البارد لفترة وجيزة. اتركي لسان العصفور ليبرد ثم يصفى بينما تحضرين باقي المكونات. يجب أن تكون المعكرونة باردة وجافة قدر الإمكان.

اشطفي علبة الحمص وصفيها ، واتركيها تجف جيدًا مرة أخرى أثناء تحضير باقي المكونات.

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة ونضعها في وعاء كبير. أزل الفلفل الأحمر المحمص والزيتون وقلوب الخرشوف من المحلول الملحي. قطعي الزيتون والفلفل الأحمر المشوي إلى شرائح ، وقطعي قلوب الأرضي شوكي تقريبًا. قطعي طماطم العنب إلى نصفين. ضعي الخضار المقطعة في وعاء مع السبانخ.

أخيرًا ، أضيفي الحمص والحمص المصفى إلى الوعاء مع المكونات الأخرى. قلبي صلصة الخل مرة أخرى ، ثم أضيفي نصفها إلى الوعاء. اجمعي مكونات السلطة معًا حتى تغطى ، وأضيفي المزيد من الصلصة إذا رغبت في ذلك (استخدمت الدفعة بأكملها ، لكن من الأفضل دائمًا البدء بنصف وإضافة المزيد حسب الحاجة).