سلطة الافوكادو بالبيض

سلطة الأفوكادو بالبيض وجبة خفيفة سريعة لذيذة وسهلة الصنع.
المكونات الرئيسية:
1 ثمرة افوكادو
1 بيض مسلوق
عصير ليمون طازجة
لبن زبادي
خردل
الثوم المعمر أو البصل الأخضر يمكن أيضًا استخدام الأعشاب الأخرى، مثل الشبت أو البقدونس.
ملح وفلفل.
كيفية صنع سلطة الأفوكادو البيض:
قطعي حبة الأفوكادو إلى نصفين ثم مكعبات صغيرة.
اهرسي الأفوكادو بالشوكة مع الاحتفاظ ببعض القطع ، ثم أضيفي عصير الليمون واللبن والخردل والثوم المعمر والملح والفلفل إليها. تخلط جيدا.
يقشر البيض المسلوق ويقطع الى قطع صغيرة. بعد ذلك ، يقلب مع خليط الأفوكادو. تأكد من دمج كل شيء جيدًا.
لتجميع السلطة في ساندويتش ، يحمص الخبز وتضاف أي الخضروات أو الخضار التي تريدها. بعض الخيارات الرائعة هي السبانخ والخس والخيار والطماطم والفلفل والجرجير. توضع كمية من سلطة البيض والأفوكادو على الخبز المحمص وتقدم.
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