سلطة الافوكادو بالبيض

سلطة الأفوكادو بالبيض وجبة خفيفة سريعة لذيذة وسهلة الصنع.

المكونات الرئيسية:

1 ثمرة افوكادو

1 بيض مسلوق

عصير ليمون طازجة

لبن زبادي

خردل

الثوم المعمر أو البصل الأخضر يمكن أيضًا استخدام الأعشاب الأخرى، مثل الشبت أو البقدونس.

ملح وفلفل.

كيفية صنع سلطة الأفوكادو البيض:

قطعي حبة الأفوكادو إلى نصفين ثم مكعبات صغيرة.

اهرسي الأفوكادو بالشوكة مع الاحتفاظ ببعض القطع ، ثم أضيفي عصير الليمون واللبن والخردل والثوم المعمر والملح والفلفل إليها. تخلط جيدا.

يقشر البيض المسلوق ويقطع الى قطع صغيرة. بعد ذلك ، يقلب مع خليط الأفوكادو. تأكد من دمج كل شيء جيدًا.

لتجميع السلطة في ساندويتش ، يحمص الخبز وتضاف أي الخضروات أو الخضار التي تريدها. بعض الخيارات الرائعة هي السبانخ والخس والخيار والطماطم والفلفل والجرجير. توضع كمية من سلطة البيض والأفوكادو على الخبز المحمص وتقدم.